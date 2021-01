Vali Okay Memiş’in yeni yıl mesajı

Erzurum Valisi Okay Memiş yeni yıl dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı.

Vali Memiş, mesajında ‘Anadolu’nun kadim bir şehrinde, saygıdeğer insanların yaşadığı Erzurum’da, yeni bir yılı daha karşılamanın heyecanını ve mutluluğunu yaşamaktayım’ dedi.

‘Her yeni yıl, umut dolu güzel günlere, yeni hedeflere ve mutlu, huzur dolu ve müreffeh yarınlara ulaşmamız için bizlere yeni başlangıçlar ve yepyeni fırsatlar sunmaktadır’ diyen Vali Okay Memiş mesajında şunları kaydetti; ‘Maalesef bu sene pandemi nedeniyle, hiç alışık olmadığımız bir yıl geçirdik. Tüm dünyayı sarsan bir salgınla mücadele ederek, kontrollü bir hayata çok zor zahmetler çekerek ulaştık. Yeni yılla beraber, COVİD19 aşısının dünyada olduğu gibi ülkemiz ve şehrimizde de aşı çalışmalarının başarılı bir şekilde sonuçlanmasını ve pandemi döneminin son bulmasını temenni ediyorum.

Geride bıraktığımız bir yıl içerisinde Dadaşlar diyarı Erzurum’un sahip olduğu eşsiz potansiyeli harekete geçirerek, şehrimizin kalkınması, büyümesi, markalaşması, tanıtılması, bir dünya kenti olması ve dünyanın en önemli cazibe merkezlerinden birisi haline gelmesi için başlattığımız tüm çalışmalarımız yeni yılda da artarak devam edecektir.

Özellikle sağlığımızı tehdit eden bu virüs döneminde, Milletçe birlik ve beraberliğimizi muhafaza ederek, aramızda sevgi ve hoşgörünün egemen kılınması için karşılaşacağımız bütün sorunları aşabileceğimize, nereden gelirse gelsin maruz kalacağımız her türlü tehlikeyi bertaraf edeceğimize yürekten inanmaktayım.

Vatandaşlarımızın yeni yıla huzur ve güven içinde girmeleri için, başta güvenlik, trafik, sağlık ve gıda denetimleri olmak üzere, her türlü tedbir alınmıştır. Olumsuz hava durumlarının yaşandığı ilimizde yeni yıl sevincinin hüzne dönüşmemesi için, özellikle görevli ve izne tabi olarak, gerek il içi ve gerekse il dışına çıkacak olan izinli sürücülerimizin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir. Öte yandan, alınan dört günlük kısıtlama kararının uygulanması hususunda; azami dikkat göstermemiz tüm vatandaşlarımızın yararına olacaktır.

Koronavirüs (COVID19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutmak amacıyla, içerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat düzeninin temel prensipleri olan üç önemli altın kurala (temizlik, maske ve mesafe) uymamızın yanı sıra kısıtlamalar süresince, koronavirüs nedeniyle, yılbaşını tatil gibi görüp, bir araya gelmemeye azami gayret göstermeliyiz. Bu süreç sebebiyle, akrabalarımız ve dostlarımız ile doğrudan yüz yüze görüşmek yerine, iletişim cihazlarını kullanmaya önem göstermeliyiz. Bilim Kurulu Üyelerinin görüş ve önerileri üzerine, devletimizin almış olduğu her türlü önlemlere uymak hepimiz için büyük önem arz etmektedir. Unutmayalım ki koronavirüs alacağımız tedbirlerden daha güçlü değildir.

Bu duygu ve düşüncelerle; yeni yılın ülkemize, milletimize, tüm insanlığa, huzur, sağlık, mutluluk ve hayırlar getirmesini temenni ediyor, hizmet etmekten onur duyduğum Saygıdeğer Erzurum’lu hemşerilerimin, kamu görevlisi arkadaşlarımın ve değerli basın mensuplarımızın, Şehit yakınları ve Gazilerimizin yeni yılını en içten duygularımla kutluyor, Şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, tüm vatandaşlarıma sevgi ve saygılarımı sunuyorum.’

