Erzurum’da yılın ilk gününde cadde ve sokaklar boş kaldı.
Yılbaşı nedeniyle pandemi tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte Erzurum’da yılın ilk gününde sokaklar boş kaldı. Polis kentin muhtelif bölgelerinde uygulama yaparak denetimlerini artırdı.
Kısıtlama kapsamında vatandaşlar bulundukları mahallelerde alışverişlerini yapabilirken, polis uygulamaları ile kurallara uymayan vatandaşlar hakkında cezai işlem yapıldı.
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