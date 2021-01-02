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Çağrı merkezi ekibi telefonda, doktorlar sahada korona ile mücadele ediyor

DHA

Çağrı merkezi ekibi telefonda, doktorlar sahada korona ile mücadele ediyor


Salih TEKİN/ERZURUM, (DHA)ERZURUM Sağlık Müdürlüğü tarafından oluşturulan Covid-19 çağrı merkezi görevlileri, hastaları telefonla yakın takibe alırken, 20 kişilik doktor ekibi ise evlerinde ziyaret ettikleri 60 yaş üstü vatandaşların sağlık kontrollerini yaparak, yalnız olmadıklarını hissettiriyor.
Erzurum'da koronavirüsle mücadele kapsamında Sağlık Müdürlüğü tarafından çağrı merkezi oluşturuldu. 3 ayrı lokasyonda vardiyalı olarak görev yapan 48 görevli, test sonucu pozitif çıkan vatandaşları ya da temaslı olanları, hastalıklarının 2, 4, 6, 8 ve 10'uncu günlerinde telefonla arayarak durumlarını soruyor. Sağlık Müdürlüğü'nden aradıklarını söyleyen görevliler, vatandaşların genel durumu hakkında bilgi aldıktan sonra ilaçlarını alıp almadıklarını, ek bir semptomları gelişip gelişmediği konusunda sorular yöneltiyor. Günde 1300 ile 1500 arasında arama yapan çağrı merkezi görevlileri, hastalara çeşitli telkin ve tavsiyelerde de bulunuyor. Görüşme sırasında sağlık durumlarının iyi olmadığını söyleyen vatandaşlar için ambulans gönderilerek hastaneye sevkleri sağlanıyor. Çağrı merkezindeki 3 lokasyonda 48 personelin vardiya usulü çalıştığını belirten Acil Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Esra Yevgi, "Burada biz Covid-19 testi pozitif çıkan hastalarımızı, temaslı olan hastalarımızı aramaktayız. Onları gün gün takipte olarak yanlarında olduğumuzu hissettirerek telkin ve tavsiyelerde bulunarak arkadaşlar yardımcı oluyor. Buradaki arkadaşlarımız pozitif vakaları 2, 4, 6, 8 ve 10'uncu günde arayarak genel durumları hakkında bilgi alıyorlar. İlaçlarını alıp almadıklarını, ek bir semptom gelişip gelişmediği hakkında bilgiler alıyorlar. Bu süreçte onlara yalnız olmadıklarını hissettiriyoruz. Eğer ki hastalarda ani gelişen rahatsızlık, yani gelişen bir yan etki geri dönüşü olduğu zaman 112 çağrı ekibimize haber verip evlerine ambulans yönlendiriyoruz" diye konuştu.
Vaka sayıları azaldığı için günlük 1300 ila 1500 arasında bir arama yapıldığını anlatan Yevgi, vakaların arttığı dönemlerde 3 bin, 3 bin 500 arama yapıldığını belirtti. 
'ÇOK GÜZEL GERİ DÖNÜŞLER ALIYORUZ'
Zorlu bir dönemi sağlıklı ve güzel bir şekilde atlatmak için çalıştıklarını ifade eden Yevgi, şunları söyledi:
"Bu dönemi hastalarımızın yanında olarak sağlıklı ve en güzel şekilde atlatmak için elimizden geleni yapıyoruz. Bize ulaşamayanlara biz ulaşıyoruz. Arkadaşlarımız çok yoğun ve özeriyle çalışıyorlar. Günlük o kadar kişiyi aramak kolay bir şey değil. Biz işimizi severek yapıyoruz. Asıl amacımız, kötü bir durum gelişmeden insanların yanında olabilmek ve her gün onların yanında olduğumuzu hissettirebilmek. Bazen çok güzel geri dönüşler alıyoruz. İnsanlarımız  'İyi ki geldiniz, yakınlarımız yanımıza gelmiyor, siz bizim yanımıza gelip hal hatırımızı soruyorsunuz' diyenler oluyor. Rutin aramamalarda evinde tek başına yaşayan yaşlı bir hastayı yakınlarının haberi olmadan hastaneye aktardığımız vakalar da oluyor. Sahadan bu konuda çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Bu da bizim çalışma şevkimizi artırıyor"
DOKTORLAR 60 YAŞ ÜSTÜNÜ TAKİPTE
Sağlık Müdürlüğü bünyesinde ayrıca 60 yaş üstü hastaları takip için doktorlardan oluşan özel bir ekip kuruldu. 112 Komuta merkezindeki odalarında bekleyen doktorlar, günlük belirlenen listeye göre ev ziyaretlerinde bulunuyor. Doktorlar, karantina altındaki 60 yaş üstü vatandaşların sağlık durumlarını kontrol ederek onların tansiyon ve kandaki oksijen değerlerini ölçüyor. 
Acil Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Esra Yevgi, "Çağrı merkezimizin dışında Sağlık Müdürlüğümüz bünyesinde bir de 20 doktorun görev yaptığı bir ekibimiz mevcut. Bu ekiple her gün 60 yaş üzeri tüm vakalara giderek onların genel durumlarını, kandaki oksijen değerlerini, tansiyonlarını, ek semptom olup olmadığını kontrol ediyor, onların yanlarında olduğumuzu hissettiriyoruz. 60 yaş üstü vatandaşlarımız bizim için çok önemli. Onların yanlarında olup, ani gelişebilecek durumda onlara müdahale edebilmek için doktorlu ekiplerimizi her gün yönlendiriyoruz" diye konuştu.DHA-Sağlık Türkiye-Erzurum / Merkez Salih TEKİN
2021-01-02 09:23:01

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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