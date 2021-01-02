Süper Lig: BB Erzurumspor: 0 - Gaziantep FK: 0 (İlk yarı)

Gübretaş'ın altınını aslında o buldu

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Süper Lig'in 16. haftasında BB Erzurumspor ile Gaziantep FK arasında oynan maçın ilk yarısı 00 sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)

5. dakikada sol kanattan gelişen Gaziantep FK atağında penaltı noktasında topla buluşan Güray'ın sert vuruşunda defanstan dönen topa Güney yeniden vurdu ancak kaleci Farnolle topa sahip oldu.

18. dakikada BB Erzurumspor’un sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda ön direkte topa iyi yükselen Teikeu'nun kafa vuruşunda top direkten geri döndü.

37. Donald’ın savunmanın arkasına gönderdiği topa Novikovas hareketlendi fakat kaleci Günay kalesini zamanında terkederek topa sahip oldu.

45+2 dakikada BB Erzurumspor’un sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Leo Schwechlenîn kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.



Stat: Kazım Karabekir

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu xx, Bahtiyar Birinci xx, Samet Çiçek xx

BB Erzurumspor: Farnolle xx, Kaan xx, Leo Schwechlen xx, Teikeu xx, Cenk Ahmet xx, Obertan xx, Osman xx, Donald xx, Novikovas xx, Gomes xx, Emrah Başsan xx

Yedekler: Kayacan, Batuhan, Gökhan, Mücahit, Boumal, Özgür, Murat, Ömer, Rashad, Oltan

Teknik Direktör: Mesut Bakkal

Gaziantep FK: Günay xx, Toca xx, Kana Bıyık xx, Djilobodji xx, Güray xx, Oğuz xx, Vetrih xx, Mirallas xx, Olkowski xx, Muhammet Demir xx, Dicko xx

Yedekler: Çağlar, Junior Maranhao, Mehmet Erdem, Kubilay, Kenan, Jefferson, Kozulj, Cenk Şahin, Furkan, Andre,

Teknik Direktör: Marius Sumudica

Sarı kartlar: Mirallas, Muhammet Demir (Gaziantep FK), Emrah Başsan (BB Erzurumspor)

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