Süper Lig: BB Erzurumspor: 1 - Gaziantep FK: 1 (Maç sonucu)

Gübretaş'ın altınını aslında o buldu

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Süper ligin 16. haftasında BB Erzurumspor, sahasında Gaziantep FK'yı ağırladı. Mücadele 11'lik eşitlikle sonuçlandı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

46. dakikada BB Erzurumspor’un sağ kanattan geliştirdiği atakta Emrah Başsan’ın ortasında Novikovas’ın vuruşunda top üstten auta çıktı.

52. dakikada Obertan’ın sağ kanattan yaptığı ortada Gomes hareketlendi kaleci Günay Gomes’ten önce topa sahip oldu.

62. dakikada Günay’ın sağ kanattan ortasında Andre kafayı vurdu top auta çıktı.

69. dakikada Kenan, sağ kanattan çalımlarla ceza sahasına girdi ortasında Mirallas, topu ağlara gönderdi. 01

74. dakikada Donald’ın pasıyla kaleci Günay ile karşı karşıya kalan Gomes topu ağlara gönderdi. Ancak gol ofsayt kararıyla iptal edildi.

80. dakikada Gaziantep FK atağında Kenan ceza sahası dışından sert vurdu kaleci Farnolle iki hamlede topa sahip oldu.

89. dakikada Gomes’in ara pasıyla topla buluşan Ömer vurdu top üst direkten döndü dönen topa Rashad ağlara gönderdi. Gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

90+4. dakikada ceza sahası içerisine yapılan ortada Djilobodji’nin Ömer’e yaptığı müdahale sonrası müsabakanın hakemi Tugay Kaan Numanoğlu izleme uyarısı sonucu penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Emrah Başsan topu ağlara gönderdi. 11



Stat: Kazım Karabekir

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu xxx, Bahtiyar Birinci xxx, Samet Çiçek xxx

BB Erzurumspor: Farnolle xx, Kaan xx (Mücahit dk. 83 xx), Leo Schwechlen xxx, Teikeu xx, Cenk Ahmet xx (Murat dk. 83 xx), Obertan xxx, Osman xx (Boumal dk. 76 x), Donald xx (Ömer dk.76 x) Novikovas xx (Rashad dk. 78 xx), Gomes xx, Emrah Başsan xxx

Yedekler: Kayacan, Batuhan, Gökhan, Özgür, Oltan

Teknik Direktör: Mesut Bakkal

Gaziantep FK: Günay xx, Toca xx, Kana Bıyık xxx, Djilobodji xx, Güray xx (Kozulj dk.87 ?), Oğuz xx, Vetrih xx (Jefferson dk. 56 xx), Mirallas xx (Furkan dk.78 x), Olkowski xxx, Muhammet Demir xx (Kenan dk. 56 xx), Dicko xx (Andre Dk.56 xx)

Yedekler: Çağlar, Junior Maranhao, Mehmet Erdem, Kubilay, Cenk Şahin,

Teknik Direktör: Marius Sumudica

Goller: Mirallas (dk 69) (Gaziantep FK), Emrah Başsan (dk. 90+4 pen.) (BB Erzurumspor)

Sarı kartlar: Mirallas, Muhammet Demir, Djilobodji (Gaziantep FK), Emrah Başsan, Gomes, Leo Schwechlen, Oltan (BB Erzurumspor)

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