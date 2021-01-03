BB Erzurumspor, İbrahim Akdağ ile yollarını ayırdı

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Büyükşehir Belediye Erzurumspor, İbrahim Akdağ ile karşılıklı olarak yolların ayrıldığını açıkladı.

Mavibeyazlı ekibin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Futbolcumuz İbrahim Akdağ ile karşılıklı anlaşarak sözleşmemizi feshettik. Takımımıza vermiş olduğu hizmetlerden dolayı kaptanımıza teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz" denildi.

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