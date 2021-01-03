Korona Çıldır Gölü’nü sessiz bıraktı

Dünya genelinde etkili olan korona virüsü turizmi olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Doğu Anadolu bölgesinin ikinci büyük gölü Çıldır gölü her yıl olduğu gibi yine dondu. 123 kilometrekarelik alan buz pistine döndü. Her yıl on binlerce turistin akın akın geldiği çıldır gölü bu yıl öksüz kaldı. Atlı kızakların, buz üzerinde sürülen bisikletler bu yıl buzu kırarak avlanan balıkçıllar bu etkinliklere hasret kaldılar.

Çıldırlı Halk Ozanı Yener Yılmazoğlu da ‘Gitsin bir daha geri gelmesin 2020 yılı’ diyerek 2021 yılının sağlıklı geçmesi temennisinde bulundu.

Donan Göl üzerinde bisikletle gezen vatandaş renkli görüntü oluşturdu.

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