Erzurum’da Ağız Diş Sağlığı Merkezleri tam kapasite hizmete açılıyor

Erzurum’da korona virüs tedbirleri kapsamında Nisan ayından itibaren acil başvurular hariç kısıtlanmış olarak işlem yapan Ağız Diş Sağlığı Merkezleri yarından itibaren tam kapasite ve tüm birimleriyle hizmet verecek. Merkezler, randevulu sistem ve HES koduyla hasta alımı yapacak.

Erzurum İl Sağlık Müdürü Gürsel Bedir yaptığı yazılı açıklamada Covid19 salgınının yayılım hızı ve etkileri dikkate alınarak, Nisan ayından itibaren acil başvurular hariç kısıtlanmış olan bir takım ağız diş sağlığı işlemlerinin, salgının geldiği güncel durum ve olumlu gelişmeler ışığında Erzurum genelinde yeniden başlatılmasının uygun olacağını söyledi.

“Randevulu sistem ve HES koduyla hasta alımı yapılacak”

Bedir, “Bu bağlamda, 4 Ocak 2021 itibariyle il merkezimizdeki Ağız Diş Sağlığı Merkezimiz (ADSM), Hilalkent, Dadaşkent, Aziziye Diş Sağlığı Birimlerimiz, tüm ilçelerimizde ağız diş sağlığı hizmeti verilen yerlerimiz tam kapasiteyle her türlü ağız diş işlemlerine başlayacaklardır. Bu doğrultuda, Pandemi kuralları çerçevesinde gerekli tüm hazırlıklar yapılmış olup, acil başvurular hariç diğer işlemler için MHRS randevu sistemiyle ve HES kodu sorgulamasıyla hasta kabulü yapılacaktır. Tüm vatandaşlarımızın belirlenen kurallara tam riayet edip, Diş Hekimi arkadaşlarımıza ve diş sağlığı çalışanlarımıza yardımcı olacaklarına inancımız tamdır. Çalışanlarımıza kolaylıklar, hastalarımıza şifalar dilerim” ifadelerini kullandı.

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