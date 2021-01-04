"Yapabilir miyim" diye başladı, 60 çeşit çikolata üretti

Erzurum’da iş kadını Şeyda Sönmez Ebren, çikolata üretmek için 'Madame Mai' isminde mütevazı bir işletme açtı. Şu anda 60 çeşit çikolata ürettiklerini belirten Ebren, “Yapabilir miyim diye başladığım bu işte çok güzel çikolatalar elde ettim. Belçika çikolatasından yaptığımız 60 çeşit çikolatamız bulunmakta” dedi.

Erzurum’da yaşayan 2 çocuk annesi Şeyda Sönmez Ebren, çikolata üretmek için imalathane açtı. Daha önceki üç yıllık çikolata hayatında sadece çikolata satan Ebren, hem üretip hem satabilmek için işletme açtı. Ebren gerekli eğitimleri aldıktan sonra dükkanında kendi çikolatalarını üretmeye başladı. Belçika çikolatası ile el yapımı çikolata üreten Ebren, şu an 60 çeşit çikolata üretiyor. Yakutiye ilçesi Kurtderesi Mahallesi'nde bulunan ‘Madame Mai’ adındaki çikolata işletmesinin açılışını ise geçtiğimiz günlerde Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen yaptı.

Ürettikleri çikolataların tamamen el yapımı olduğunu söyleyen Şeyda Sönmez Ebren, “Üç yıllık çikolata hayatımda zaten çikolata satıyordum. Bir kadın işletmeci olarak kendi çikolata dükkanımı açsam yapabilir miyim dedim. Kadın kooperatif kuruluna da üyeyim. Yapabilir miyim diye başladığım bu işte çok güzel çikolatalar elde ettim. Belçika çikolatasından yaptığımız 60 çeşit çikolatamız bulunmakta. Çikolatalarımız tamamen el yapımıdır. Burada bir istihdam oluşturduk ve halkımıza hızlı şekilde hizmet vermeye devam ediyoruz” diye konuştu.



“Erzurum ve Türkiye için büyük bir marka olacağız”

Dünyanın en iyi kakao çekirdeği toplayan firmasıyla çalıştıklarını kaydeden Ebren, “İleride büyüyeceğiz, Erzurum ve Türkiye için büyük bir marka olma hayalimiz var. Markamızı tescilli markamız ve çalışmalarımızda aynı hızla devam edecek. Çalışıyorum üretiyorum ve arkamdaki en büyük destekçim olan eşime teşekkür ediyorum. Pandemi nedeniyle şu an 4 personelimiz var. İleride bu sayının artmasını planlıyoruz. Dünyanın en iyi kakao çekirdeğini toplayan bir firmayla çalışıyoruz. Bu malzemeyi en iyi şekilde işlemlerden geçirip lezzetli çikolatalar haline getiriyoruz. İşletmemin adının ‘Madame Mai’ olmasının nedeni mavi rengini çok sevmemden kaynaklanıyor. Bu kelime mavi kadın anlamına geliyor” açıklamalarında bulundu.

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