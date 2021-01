Anesteziyoloji ve Reanimasyon’a uluslararası onay

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Avrupa Rejyonal Anestezi Derneği (European Society of Regional AnesthesiaESRA) tarafından Bölgesel Anestezi Eğitimi Verebilen Merkez olarak kabul edildi.

Atatürk Üniversitesinin vizyon projesi olan ve değişimin temelini oluşturan Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi kapsamında ağırlık verilen tıp alanlarından Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Avrupa Rejyonal Anestezi Derneği tarafından ESRA Onaylı Rejyonal Anestezi Eğitimi (ESRA Approved Training Institution) vermeye hak kazandı.

Konu ile ilgili olarak değerlendirmede bulunan Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabili Dalı Öğretim Üyesi Doç Dr. İlker İnce, Atatürk Üniversitesinin üzerine yoğunlaştığı alanlardan birisi olan Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalının yapmış olduğu çalışmaların karşılığını almış olmaktan memnuniyet duyduklarını ifade ederek: “Ekip olarak göstermiş olduğumuz performans ile ulusal olarak yetkinliğimizi gösterdikten sonra, uluslararası alanda da yüksek kalitede bölgesel anestezi eğitimi veren bir merkez olarak kabul edilmemiz bizleri oldukça sevindirdi. Bölgesel anestezi uygulamalarında uzun yılların bilgi ve tecrübesiyle üniversitemizi uluslararası arenada daha da tanınır hale getirmek için çalışmalarımız artarak devam edecek” dedi.

Avrupa Rejyonal Anestezi Derneği tarafından bölgesel anestezi eğitimi verme yetkinliği tanınan Atatürk Üniversitesinin bu doğrultuda birçok hakkı da elde ettiğini vurgulayan Doç. Dr. İnce: “Bu kapsamda üniversitemizi yurt dışından gözlemci (Observer) ve araştırmacıların (Research Fellow) ziyaret etmeleri sağlamış olacak ve bu durum üniversitemizin uluslararası tanınırlığını her geçen gün artıracak. Bu vesile ile bu zorlu ve yorucu süreçte desteklerini esirgemeyen çalışma arkadaşlarıma, hastane yönetimimize ve Rektörümüz Prof. Dr. Ömer Çomaklı’ya teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

“Girişimciliği, Yenilikçiliği ve Kaliteyi Ön Planda Tutuyoruz”

Atatürk Üniversitesinin açıklanan her dünya sıralamasında yer alması, akademisyenlerinin yapmış olduğu çalışmaların ödüllendirilmesi, fakülte ile bölümlerinin akredite edilmesi ve önde gelen birçok prestijli dernek tarafından eğitimlerinin onaylanmasının 64 yıllık bilgi birikimin karşılığı olduğuna vurgu yapan Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, bu doğrultuda Avrupa Rejyonal Anestezi Derneği tarafından Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalının Bölgesel Anestezi Eğitimi Verebilen Merkez olarak kabul edilmesinin Atatürk Üniversitesinin araştırma üniversiteleri arasında yer alma hedefine yönelik önemli bir adım olduğuna dikkat çekti.

Böylesine önemli bir alanda uluslararası kabul gören Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı öğretim üyelerini kutlayan Çomaklı, tüm ekibe çalışmalarında başarılar diledi.

