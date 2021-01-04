ETSO, Halkbank’la ‘Tedarik Zinciri’ Protokolü İmzaladı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) daha önce Ziraat Bankası ile hayata geçirdiği Tedarik Zinciri Finansmanı Projesi’ne, Halkbank da, "Paraf Kredi Kartı Tedarik Zinciri Finansmanı Projesi" ile destek olacak.

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) üyelerinin, Halkbank tarafından, ciro ve kredibiliteye göre belirlenecek limitler dahilinde ticari mal alımsatımlarında kolay finansman imkanından faydalanabileceği projeyle ilgili olarak ETSO’yu ziyaret eden Halkbank Erzurum Bölge Koordinatörü Hanifi Özünal, Pazarlama Müdürü Remzi Güneş, Erzurum Şube Müdürü Gökhan Yiğit ve Ticari Müşteri Temsilcisi Oktay Özyiğit, Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik’le görüştü. Görüşmede, Halkbank Erzurum Bölge Koordinatörü Hanifi Özünal, Başkan Yücelik’e proje hakkında bilgi verdi. Ardından, Başkan Yücelik’le Halkbank Bölge Koordinatörü Hanifi Özünal arasında, "Paraf Kredi Kartı Tedarik Zinciri Protokolü" imzalandı.

Protokolle ilgili açıklama yapan ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik, projenin, tedarik zincirinin işleyişi ve devamlılığı kolaylaştıracağını ifade ederek şunları söyledi; “Proje, alıcı ve satıcının güven içinde alışveriş yapmasının önünü açıyor. Bu sayede, üreticiler veya satıcılar, tahsilat ile uğraşmadan, güven içinde mallarını satabilecekler. Sattıkları malın bedelini, alacak riski taşımadan, Halkbank garantisiyle peşin ya da taksitli alacaklar. Böylece nakit akışını öngörülebilir hale getirmiş olacaklar. Alıcılar da uygun vade ve maliyette finansman temin ederek, tedarik ihtiyaçlarını karşılayacaklar. 540 gün vadeye ulaşan kredi imkanına kavuşacaklar. Ödemelerini, esnek vadelendirme ile yapacaklar, nakit akışlarını rahatlatacaklar. Alacağı malın bedelini bu kartla ödeyebilecek. Satıcı da, ‘alıcı kimdir’ diye endişe duymadan malını güvenle satıp, parasını bankadan tahsil edecek.”

Halkbank Erzurum Bölge Koordinatörü Hanifi Özünal ise, imzalanan protokol kapsamında tedarikçi ve alıcıların banka üzerinde oluşturulan kapalı devre bir sisteme tanımlanarak, alımsatım işlemlerinin Halkbank garantörlüğünde gerçekleştirildiğini, böylece tahsilat konusunda her iki tarafın da riski sıfıra indirdiğini dile getirdi.

Halkbank Erzurum Bölge Koordinatörü Özünal, ziyaretin anısına Başkan Yücelik’e filografi sanatı ile işlenmiş Türk bayrağı hediye etti.

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