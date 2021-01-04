DEB-SEN Genel Başkanı Kotanlı: “Memur maaşları sürekli enflasyon karşısında erimekte alım gücü hızla düşmektedir”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

DEB-SEN Genel Başkanı Kotanlı: “Memur maaşları sürekli enflasyon karşısında erimekte alım gücü hızla düşmektedir”

İHA

DEB-SEN Genel Başkanı Kotanlı: “Memur maaşları sürekli enflasyon karşısında erimekte alım gücü hızla düşmektedir”

Demokrat Büro Çalışanları Sendikası (DEBSEN) Genel Başkanı Mehmet Zülfikar Kotanlı, memur emekli maaşına yapılan zam ile ilgili, “Geçtiğimiz yıl yapılan toplu sözleşme görüşmelerinin yetkili sendika MemurSen’in başarısızlığı neticesinde hakem heyetine bırakılması ve düşük oranlarda yapılan zamlar neticesinde Kamu Toplu İş Sözleşmesinde hüsran ve hayal kırıklığı yaşattığı gibi 2020 yılı enflasyon rakamlarının açıklanması ile birlikte Memur ve emekli bir kez daha enflasyon canavarına zamlara ve yüksek oranlarda vergiye kurban edilmiştir” dedi
DEB SEN Genel Başkanı Mehmet Zülfikar Kotanlı, “Enflasyon rakamları 2020 yılında tüketici fiyatları ortalama yüzde 14,6 oranında yükseldi. Bu rakamlara göre kamu çalışanları yüzde 4.36 enflasyon farkı ile birlikte yüzde 7,09 zam alabileceği gerçeği ortaya çıkmış oldu. Lakin bu oran gerçek anlamda memur maaşlarına 2021 yılı için yapılacak zammı ifade etmemekte, 2020 yılından alacaklı oldukları yüzde 4.36’yı da içermektedir. Dolayısıyla memur maaşları sürekli enflasyon karşısında erimekte alım gücü hızla düşmektedir. Enflasyonun yüzde 14,6 olduğu, asgari ücrete yüzde 21,6 oranında zam yapıldığı bir ortamda memur maaşları yüzde 3 oranında zamlanacaktır. Bunun adalet ve hakkaniyetle bağdaşmadığı açıktır. Her dönem enflasyon farkı aldatmacasıyla memur ve emekliler oyalanmaktadır” dedi.
Kotanlı, Kamu çalışanları olarak enflasyon altında ezilmek istemediklerini belirtti. Ekonomideki büyüme oranları kadar refah payı artışı ve enflasyon farkı istediklerini ancak bu isteklerinin hayal kırıklığı ile sonuçlandığını belirterek şunları söyledi;
“2019 ve 2020 yılları için yetkili konfederasyon Memur Sen'in aymaz davranışı neticesinde hakem heyetine bırakılan sözleşme sonucunda 2019 yılında 4+4 2020 yılı için ise 3+3 zam yapılmış oldu. Evdeki hesap çarşı ile bir türlü bağdaşmıyor. Altın ve döviz fiyatlarının tavan yaptığı bir dönemde Kamu çalışanlarına ve emeklilere yapılan yüzde 7.09 luk zamla enflasyon canavarına yem edilmiştir.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Avrupa Komisyonundan Atatürk Üniversitesine kalite sertifikası
YEREL HABERLER Avrupa Komisyonundan Atatürk Üniversitesine kalite ...
ETSO, Halkbank’la ‘Tedarik Zinciri’ Protokolü İmzaladı
YEREL HABERLER ETSO, Halkbank’la ‘Tedarik Zinciri’ Protokolü ...
Anesteziyoloji ve Reanimasyon’a uluslararası onay
YEREL HABERLER Anesteziyoloji ve Reanimasyon’a uluslararası onay
"Yapabilir miyim" diye başladı, 60 çeşit çikolata üretti
YEREL HABERLER "Yapabilir miyim" diye başladı, 60 çeşit çikolata ...
Erzurum’da kaza: 1 ölü, 2 yaralı
YEREL HABERLER Erzurum’da kaza: 1 ölü, 2 yaralı
Horasan’da sis kazaya neden oldu
YEREL HABERLER Horasan’da sis kazaya neden oldu
BB Erzurumspor’da Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları
YEREL HABERLER BB Erzurumspor’da Medipol Başakşehir maçı ...
Öğrencilerden anlamlı yardım
YEREL HABERLER Öğrencilerden anlamlı yardım
Küçük Zeynep’e Başkan Orhan Sürprizi Başkan Orhan; Küçük Zeynep’in isteğini kapısına kadar götürdü Başkan Orhan; Çocuklarımız baş tacımız
YEREL HABERLER Küçük Zeynep’e Başkan Orhan Sürprizi Başkan Orhan; ...
Leyla'nın amcasının tahliye kararına itiraz reddedildi
YEREL HABERLER Leyla'nın amcasının tahliye kararına itiraz ...
Minik Leyla davasında amca Yusuf Aydemir’in tahliyesine itiraz reddedildi
YEREL HABERLER Minik Leyla davasında amca Yusuf Aydemir’in ...
Erzurum’da Ağız Diş Sağlığı Merkezleri tam kapasite hizmete açılıyor
YEREL HABERLER Erzurum’da Ağız Diş Sağlığı Merkezleri tam kapasite ...
Palandöken'de kısıtlamada sadece milli sporcular kayabildi
YEREL HABERLER Palandöken'de kısıtlamada sadece milli sporcular ...
Erzurum’da vatandaşların 2021 Kış Olimpiyatları paylaşımı büyük beğeni topladı
YEREL HABERLER Erzurum’da vatandaşların 2021 Kış Olimpiyatları ...
Korona Çıldır Gölü’nü sessiz bıraktı
YEREL HABERLER Korona Çıldır Gölü’nü sessiz bıraktı
BB Erzurumspor, İbrahim Akdağ ile yollarını ayırdı
YEREL HABERLER BB Erzurumspor, İbrahim Akdağ ile yollarını ayırdı
Türkiye’nin en güzel sesleri ödüllendirildi
YEREL HABERLER Türkiye’nin en güzel sesleri ödüllendirildi
9 yıldır yürüyemeyen hasta eşine hayatını adadı Ali Köroğlu: "Televizyonlarda işlenen kadın cinayetlerini ve şiddet haberlerini izledikçe kahroluyorum"
YEREL HABERLER 9 yıldır yürüyemeyen hasta eşine hayatını adadı Ali ...
İşletmesinde Belçika çikolatasından 60 çeşit ürün hazırlıyor
YEREL HABERLER İşletmesinde Belçika çikolatasından 60 çeşit ürün ...
Ormanağzı köyünde bahçelerde ilkbahar temizliği yapılıyor
YEREL HABERLER Ormanağzı köyünde bahçelerde ilkbahar temizliği ...
Erzurum’un 11 aylık teşvik verileri açıklandı
YEREL HABERLER Erzurum’un 11 aylık teşvik verileri açıklandı
5 yeni böcek türü keşfedildi
YEREL HABERLER 5 yeni böcek türü keşfedildi
Palandöken'de kısıtlamada sadece milli sporcular kayabildi
YEREL HABERLER Palandöken'de kısıtlamada sadece milli sporcular ...
BB. Erzurumspor-Gaziantep FK maçının ardından
YEREL HABERLER BB. Erzurumspor-Gaziantep FK maçının ardından

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X