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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Öz: “Tüneller 2023’e kadar tamamlanacak”

İHA

Öz: “Tüneller 2023’e kadar tamamlanacak”

AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Erzurum genelinde yapımı devam eden tünellerin 2023 yılına kadar tamamlanacağı müjdesini verdi. Başkan Öz yaptığı açıklamada, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’ndan bu yönde söz aldıklarını söyledi.
Toplantılar Amacına Ulaşıyor
Erzurum AK Parti Milletvekilleri Prof. Dr. Recep Akdağ, Selami Altınok, Zehra Taşkesenlioğlu Ban ve İbrahim Aydemir ile Erzurum Valisi Okay Memiş ve Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’in katılımıyla düzenli olarak toplantılar yaptıklarını belirten Başkan Öz, “Pandemi nedeniyle telekonferans yoluyla düzenlediğimiz toplantılarda Erzurum’un sorunlarını ele alarak çözüm için fikir teatisinde bulunuyoruz. Son toplantılarımızda ele aldığımız konulardan biri de ulaşım noktasında yaşadığımız problemlerdi.” dedi.
Toplantıya Bakan Karaismailoğlu da katıldı
Erzurum’un sorunlarının ele alındığı toplantının son oturumuna Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun da katıldığını belirten Başkan Öz, “Malum olduğu üzere AK Parti iktidarı ile zirve yapan yol ve tünel çalışmaları ilimizde tüm hızıyla devam etmektedir. Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Adil Karaismailoğlu toplantımıza video konferans yoluyla katılarak taleplerimizi dinledi. Erzurum ve sorunları ile ilgili bilgilendirme yaparak çözüm yollarını ele aldık. Toplantının neticesi olarak Kop Tüneli, Pirinkayalar Tüneli, Kırık ve Dallıkavak Tüneli ile Çirişli Tüneli’nin de aralarında bulunduğu Karayolları’na ait 24 projenin 2023 yılına kadar tamamlanması yönünde Sayın Bakanımızdan söz aldık. Erzurum için hizmet üretmek için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz.” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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