TKDK’nın hibe projeleri Oltu’da hayata geçiyor

Oltu’da TKDK’dan hibe desteği almaya hak kazanan projeler ilk baharla birlikte hayata geçirilecek.

Çelebi Mühendislik Ltd. Şti. tarafından TKDK’ya bölgesel hibe kapsamında hazırlanan iki adet fabrika , bir adet cağ kebap restorant (gastronomi) projesi hibe desteği almaya hak kazandı. Fabrikalardan birisi Oltu taşı işleme ve kuyumculuk altyapısına hizmet verecek, bir diğer fabrika ise gıda sektöründe olup temel petek üretimi ve arıcılık sektörünün ekipmanlarını üretecek. Her iki fabrikanın temelleri Oltu Organize Sanayi Bölgesi’nde 25 Mart 2021 tarihinde atılacak. Yapılacak olan bu iki fabrikada yaklaşık olarak 100 kişiye iş istihdamı sağlanacak.

Cağ kebap restaurantında ise bölgemizin yöresel işaretli olan ürününü yerli ve yabancı turistlere tanıtmakla birlikte 20 kişiye iş imkanı sağlanacak.

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