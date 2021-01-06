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Hazar Denizi'nde rahatsızlanıp, ambulans uçakla alınan TIR şoförü: Ülkem bambaşka

DHA

Hazar Denizi'nde rahatsızlanıp, ambulans uçakla alınan TIR şoförü: Ülkem bambaşka


Salih TEKİN/ERZURUM, (DHA)ÖZBEKİSTAN'dan aldığı yükle Türkiye'ye dönüş yaparken, Hazar Denizi'nde, TIR'la bindiği feribotta rahatsızlanan şehit Oğuz Han Karaca'nın babası Cihan Karaca, Kazakistan'da geçirdiği apandisit ve mide ameliyatı sonrası Sağlık Bakanlığı'nın ambulans uçağıyla Erzurum'a getirildi. Karaca, "Sağlıkçılarımıza kimse en ufak bir şey söylemesin. Orada kimsenin imkanı yok, benim ülkem bambaşka" dedi. 
Hakkari Şemdinli'de, terör örgütü PKK mensuplarının saldırısı sonucu 23 Kasım 2016'da şehit olan Piyade Tankçı Er Oğuz Han Karaca'nın uluslararası yük taşımacılığı yapan babası Cihan Karaca, Özbekistan'dan alüminyum malzeme getirmek üzere 3 Kasım 2020'de yola çıktı. Özbekistan'dan yükünü alan Karaca, dönüş yolculuğunda Hazar Denizi'ni geçmek üzere TIR'la bindiği feribotta, yılbaşı gecesi rahatsızlandı. Şiddetli rüzgar nedeniyle demirlenen feribottaki Türk sürücüler, Kazakistan'ın Aktau Kenti Başkonsolosu Muzaffer Akyıldırım'a bilgi verdi. Konsolosluk personelinin harekete geçmesiyle şehit babası, feribottan helikopterle alınarak, Zhanaozen Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Apandisit ve mide rahatsızlığı geçirdiği belirlenen Karaca, burada doktorlar tarafından ameliyat edildi.
Hastanede 3 gün tedavi gören Cihan Karaca, Türkiye'ye dönmek istediğini belirtince Erzurum'daki ailesi de AK Parti Erzurum Milletvekili ve Sağlık eski Bakanı Recep Akdağ'a ulaştı. Akdağ'ın konuyu ilettiği Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ambulans uçağın gönderilmesi talimatını verdi. Türkiye'den dün saat 20.30'da havalanan ambulans uçak ile şehit babası Karaca alınıp, saat 22.20'de de Erzurum Havalimanı'na getirildi. Ambulans ile Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi'nin acil bölümünde götürülen Karaca, gerekli muayene ve kontrolü yapıldıktan sonra cerrahi servisine yatırıldı. 
'SAĞLIKÇILARIMIZA KİMSE EN UFAK BİR ŞEY SÖYLEMESİN'
Hastanede tedavisi süren şehit babası Cihan Karaca, 3 Aralık'ta başladığı yolculuğunu anlattı. Kazakistan'dan yükünü aldıktan sonra bindikleri feribotta rahatsızlandığını belirten Karaca, olumsuz hava şartları nedeniyle demirlenen feribottan alınarak, hastaneye götürüldüğünü söyledi. Aktau Kenti Başkonsolosu'nun kendisiyle yakından ilgilendiğini kaydeden Karaca, ameliyat sonrası ambulans uçakla Erzurum'a getirildiğini anlattı. Karaca, Bakan Koca, milletvekili Akdağ ve kendisiyle ilgilenen tüm yetkililere teşekkür etti. 
Kazakistan'da hastanedeki şartları gördüğünü, Türkiye'deki sağlık hizmetinin çok daha iyi olduğunu vurgulayan Karaca, "Sağlıkçılarımıza kimse en ufak bir şey söylemesin. Oranın hastanesinde şilte üzerinde yattım. Orada kimsenin imkanı yok, benim ülkem bambaşka. Burada yatağını bir düğmeyle hareket ettirebiliyorsun. Herkesten Allah razı olsun. Şehit babası olarak sadece beni değil, bir arkadaşım beyin kanaması geçirmişti, onu da getirdiler. Burada insan ayrımı yapılmaz, burada herkese aynı imkan sunuluyor. Vatanımız cennet" diye konuştu. 
TÜRKİYE'DE EĞİTİM GÖREN KAZAK ÖĞRENCİLER DE DEVREYE GİRMİŞ
Erzurum Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cemil İlbaş ise şehit babasını tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. İlbaş, "Şehit babası Cihan Karaca'nın hastalandığını duyduk, üzüldük. Başkonsolosluk devreye girdi, ilgilendiler, ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi. Azerbaycan ve Kazakistan'daki yetkililer ilgilendi. Burada eğitim gören Kazak öğrenciler bile devreye girdi" dedi. 
Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Erzurum Şube Başkanı Recep Akgül ise şehit aileleri olarak hiçbir zaman yalnız olmadıklarını söyledi. Akgül, Cihan Karaca'nın Türkiye'ye getirilmesinde katkısı olan herkese teşekkür etti. DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Salih TEKİN
2021-01-06 16:58:34

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