Otomobil buzla kaplı Karasu Nehri´ne uçtu: 1 ölü

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Salih TEKİN/ ERZURUM, (DHA)ERZURUM'da buz nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil buzla kaplı Karasu Nehri´ne uçtu. İtfaiye ve AFAD ekiplerinin sudan çıkardığı sürücü Halil İbrahim Aydın´ın (35) boğularak hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaza, saat 21.00 sıralarında merkez Aziziye ilçesi Kuşçuk mevkisindeki köprüde meydana geldi. Halil İbrahim Aydın yönetimindeki otomobil buz nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak Karasu Nehri´ne uçtu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ile AFAD İl Müdürlüğü´ne bağlı su altı ve su üstü kurtarma ekipleri sevk edildi. Yüzeyi buzla kaplanan Karasu Nehrine giren ekipler, Halil İbrahim Aydın´ı sudan çıkardı. Aydın´ın yapılan kontrolde boğularak hayatını kaybettiği belirlendi.

İtfaiye ve AFAD su altı ekipleri, araçta başka birinin olması ihtimalini değerlendirerek nehirde ve araç çevresinde bir süre arama yaptı. Ekiplerin çalışması sonucu nehir sularına gömülen otomobil çekiciyle çıkarılırken, hayatını kaybeden sürücünün cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. DHA-Güvenlik Türkiye-Erzurum / Merkez Salih TEKİN

2021-01-06 23:25:49



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