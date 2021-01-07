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Çatıdaki kümes hayvanlarını ısıtmak için yaktığı sobadan çıkan kıvılcımlar evi yaktı

İHA

Çatıdaki kümes hayvanlarını ısıtmak için yaktığı sobadan çıkan kıvılcımlar evi yaktı

Erzurum'un Horasan ilçesinde 2 katlı bir binanın çatı kısmında bulunan kümes hayvanlarını ısıtmak için yakılan sobadan çıkan kıvılcımlar yangına neden oldu. Yangında çok sayıda kümes hayvanı telef olurken, ev kullanılamaz hale geldi.
Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Horasan ilçesine bağlı Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde Adem Topal’a ait evin çatı kısmında yangın çıktı. Yangının çatı katında bulunan kümes hayvanlarını ısıtmak için yakılan sobadan çıkan kıvılcımdan kaynaklandığı ortaya çıktı.
Daire sakinleri ve komşular çatının bir anda alevlere teslim olduğunu görünce kendi imkanları ile yangına müdahale etmek istedi. Kısa sürede büyüyen yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu 1 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınabildi.
Yangın söndürme çalışmalarını yerinde incelemek üzere olay yerine gelen Horasan Belediye Başkanı Hüseyin Sağlam, itfaiye ekiplerinin çalışmaları hakkında bilgi aldı, mağdur olan aile fertlerine geçmiş olsun dileklerini iletti.
Kardeşi Adem Topal ile aynı binada oturan İsmail Topal, çatıda kömür sobası yaktıklarını ve çıkan kıvılcımların bir anda tüm çatıyı sardığını belirterek, “Yangını söndürmek için yoğun çaba harcadık. Hayvanların ısınması için soba yakıyorduk. Yangını söndüremeyince çatıda bulunan tüm kümes hayvanlarımız yanarak telef oldu. Çok çalıştık ancak yangını söndürmekte başarılı olamadık. Çatıda tavuklar vardı hepsi yandı. Eşyalarımız vardı hepsi yandı. Mağdur olduk. Çok üzgünüz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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