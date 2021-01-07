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Yargıtay, 'uslanmaz' kişiliğe sahip sanığa 63 yıl hapis cezasını onadı

DHA

Yargıtay, 'uslanmaz' kişiliğe sahip sanığa 63 yıl hapis cezasını onadı


Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)ERZURUM'da, dedikodu yaptıkları iddiasıyla Palandöken Dağı eteklerine götürdükleri 2 genç kızı önce döven ardından birine cinsel istismarda bulunan, 3'ü kız 5 sanığa verilen hapis cezası, Yargıtay tarafından onandı. Erzurum 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nin gerekçeli kararında, 63 yıl hapis cezası verilen sanık Ahmet Değirmencioğlu (18) için 'uslanmaz kişiliği olan ve takdiri indirimi hak etmeyen sanık' denildi.
Olay, 8 Mayıs 2018'de, Palandöken Dağı eteklerinde meydana geldi. B.Y. (17) ve C.Ç. (24), dedikodu yaptıkları iddiasıyla Ahmet Değirmencioğlu, Eren Suci (24), Sevcan Baki (20), Sercan Uzun (19) ve N.Y. (17) tarafından dağ eteklerine götürülüp, dakikalarca dövüldü. B.Y. ve C.Ç., yerlerde sürüklenerek, taşla darbedilirken, hakaretlere maruz kaldı. Değirmencioğlu, bıçakla tehdit ederek, soyunmasını istediği C.Ç.'nin uygunsuz görüntüleri ile darp anını cep telefonu kamerasıyla kaydetti ardından da B.Y.'ye cinsel istismarda bulundu. N.Y. ve Değirmencioğlu, B.Y.'ye ait ayakkabı ile C.Ç.'ye ait cep telefonunu da gasbetti. Eren Suci ise yaşananları izledi.
Kızların şikayeti üzerine yakalanıp, 9 Mayıs'ta tutuklanan 3'ü kız 5 şüphelinin cep telefonlarında işkence anlarına ait görüntüler bulundu. Şüpheliler hakkında Erzurum 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılırken, bu süreçte Ahmet Değirmencioğlu dışındaki tutuklular, tahliye edildi. Kızlar da şikayetlerini geri çekti. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın talebi üzerine kızların dövülme anına ait görüntülere yayın yasağı getirildi.
CEZA YAĞDI
Erzurum 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 13 Mart'ta görülen karar duruşmasında Eren Suci, Sevcan Baki ve Sercan Uzun, 2 mağdura yönelik 'cebir, tehdit ve hile ile kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 12'şer yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldı. Suça sürüklenen çocuk sanık N.Y. ise 2 mağdura yönelik 'cebir, tehdit ve hile ile kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'yağma', 'özel hayatın gizliliğini ihlal' suçlarından 18 yıl 10 ay 20 gün hapis cezasına mahkum edildi. Mahkeme heyeti, Ahmet Değirmencioğlu'na ise 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı', 'cebir, tehdit ve hile ile kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'yağma', 'yasak niteliğe haiz bıçak taşımak' suçlarından toplam 63 yıl hapis cezası verdi. Tutuksuz sanıkların tutuklanmasına hükmeden mahkeme heyeti, kararın kesinleşmesiyle N.Y. dışındaki 4 sanık hakkında 'özel hayatın gizliliğini kayda alarak ihlal' ve 'eziyet' suçlarından Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasını kararlaştırdı.
GEREKÇELİ KARAR 
Erzurum 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce gerekçeli karar da açıklandı. Sanık Ahmet Değirmencioğlu'nun rızasıyla ilişkiye girdiğini öne sürdüğü B.Y.'nin, soruşturma aşaması ile mahkemedeki ifadesi sırasında sinir krizi geçirerek, olayları anlatamadığı hatırlatılan gerekçeli kararda; dakikalarca darbedilen ve bıçak çekilen mağdurun cinsel ilişkiye rıza göstermesinin akla ve mantığa aykırı olduğu vurgulandı.
Görüntüler üzerinden Değirmencioğlu'nun B.Y.'yi ensesinden tutarak, götürdüğü belirtilip, sanığın değişen ve çelişen savunmalarına itibar edilmediği kaydedildi. Ahmet Değirmencioğlu'nun sabıkalı geçmişi olduğu belirtilen gerekçeli kararda, 'iyi hal' indirimi uygulanmama nedeni için de şunlar kaydedildi:
"Sanığın işlenen suçlar içinde en vahim nitelikte olan nitelikli cinsel istismar eylemine yönelik hiçbir pişmanlığının olmaması, aksine bu suç yönünden suçlamaları kabul etmemesi, sanığın duruşmadaki tavırları itibariyle de sadece sözlü olarak pişmanlığını dile getirmesi ancak bunu tavırlarına yansıtmamış olması, hüküm sonrasındaki mahkeme heyetine karşın söylediği hakaret sözlerinin de sanığın uslanmaz bir kişilik içinde olduğunun göstergesi olduğu anlaşılarak, uslanmaz kişiliği olan ve takdir indirimi hak etmeyen sanık hakkında mahkememizce tam bir vicdani kanı ile takdir indirim uygulanmamıştır."DHA-Güvenlik Türkiye-Erzurum / Merkez Turgay İPEK
2021-01-07 10:37:23

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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