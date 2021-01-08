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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İmam, cami minaresini boyayabilmek için dağcılık eğitimi aldı

DHA

İmam, cami minaresini boyayabilmek için dağcılık eğitimi aldı


Turgay İPEK- Selçuk BAŞAR/ ERZURUM, GİRESUN (DHA)GİRESUN'un Eynesil ilçesinin Yarımca köyünde imam olarak görev yapan Hüseyin Avni Öztürk (28), caminin minaresini boyamak için Erzurum'da endüstriyel dağcılık eğitimi aldı. Öztürk, iple tırmanacağı 40 metre yükseklikteki caminin minaresini boyadıktan sonra çevre köylerdeki camilerin minarelerini de boyayacak.
Erzurum Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden 2016 yılında mezun olan Hüseyin Avni Öztürk, 2019 yılında Giresun'un Eynesil ilçesinin Yarımca köyünde imam olarak göreve başladı. Görev yaptığı caminin minaresinin eskidiğini ve boyanması gerektiğini düşünen İmam Öztürk, bunun 15 bin liraya mal olacağını öğrenince kolları sıvadı. Yıllık izninde geldiği Erzurum'da daha önceden tanıştığı Mustafa Tekin ile görüşen Öztürk, minareyi kendi başına boyamak için endüstriyel dağcılık eğitimi almaya başladı. Tekin ile buz dağı ve yapay tırmanış duvarında 3 gün boyunca uygulamalı eğitim gören Öztürk şunları söyledi:
"Giresun Eynesil ilçesi Yarımca köyünde bir buçuk yıldır imam olarak görev yapıyorum. Caminin minaresinin boyasının eskidiğini gördüm. Civar köylerde de durum aynı. Boyama masraflarının ne kadara mal olacağını araştırdım. Karadeniz'in engebeli bir coğrafyası var ve minareler de genelde yüksek bölgelerde oluyor. Bu sebeple vinç kullanma olanağı olmadığından iskele kurmak gerekiyormuş. Bunun da maliyeti yaklaşık 15 bin lirayı buluyor. Dağcılığa ilgim olduğu için kendim tırmanıp, boyayabileceğimi düşündüm. Öğrencilik yıllarımda tanıştığım Mustafa Tekin'den dağcılık eğitimi almak için yıllık iznimde Erzurum'a gittim. Görev yaptığım köye gidince cami minaresinde antrenman tırmanışları yapıyorum. Kendimi hazır hissettiğimde boya malzemesi ve fırçaları alarak tırmanıp, boyayacağım. Başarılı olursam çevre köylerdeki caminin minarelerini de boyayacağım. Bir cami veya minaresi bakımsız ise insanlar dinine önem vermiyor demektir. Bayraklarımız da öyledir. Zaman zaman değiştirip yenileriz, bunu yapmasak vatan millet şuurunun eksik olduğunun göstergesi olabilir."
Hüseyin Avni Öztürk ile 5 yıldır tanıştığını ve hocanın dağcılık sporuna yabancı olmadığını belirten Türkiye Dağcılık Federasyonu Dağcılık ve Dağ Kayağı Antrenörü Mustafa Tekin, "Hocamız burada üniversite öğrencisi iken bizlerle tırmanışa katılırdı. Mezun olduktan sonra Giresun'a imam olarak atandı. Görev yaptığı cami minaresinin boyası yıprandığı için boyatmak istemiş. Ancak masraflı olunca bunu kendi çabaları ile yapmaya karar vermiş. Bizden tırmanış eğitimi konusunda yardım istedi. Biz de gerek eğitim gerekse malzeme konusunda destek verdik. O işi yapacağı kadar eğitim verip hazırladık. Minarede, bahara kadar antrenman yapacak ve sonrasında minareyi boyayacak" dedi.FOTOĞRAF DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Turgay İPEK/Selçuk BAŞAR
2021-01-08 08:50:18

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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