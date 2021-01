Erzurum'un Aziziye Belediyesi’nce Biokütle Enerji Destekli Jeotermal Domates Serası Projesi hazırlandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca finanse edilen, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) tarafından da koordinesi yapılan, Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı (CMDP) kapsamında desteklenmeye hak kazanan Aziziye Belediye Başkanlığı Biokütle Enerji Destekli Jeotermal Domates Serası Projesinin sözleşmesi KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven ve Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan tarafından imzalandı.

Toplam 9 milyon TL bütçeye sahip projenin 6 milyon TL’si Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından karşılanacak.

12 ay içerisinde tamamlanması planlanan Erzurum Aziziye Belediyesi Biokütle Enerji Destekli Jeotermal Domates Serası Projesi ile önemli bir termal potansiyeli barındıran Aziziye ilçesindeki termal su varlığı da böylece değerlendirilmiş olacak.

Başta domates olmak üzere yılın on iki ayı sebze üretimine yönelik iyi uygulama örneği niteliğinde 10 bin metrekare kapalı alana sahip termal sera kurulması planlandı.

Proje kapsamında kurulacak serada başlangıç aşamasında 30 kişilik ilave istihdam sağlanacak.

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan Aziziye İlçesinde bulunan jeotermal sularından nasıl yararlanılacağı konusunda şu bilgileri verdi: “Jeotermal seradan kastımız şu, termal suyun enerjisi ile seranın ısıtılmasıdır. Seranın içerisinde bulunan ürünlerin yetişebilmesi için belli bir sıcaklık derecesine ulaşılması lazım. Bu anlamda seranın bölgemiz açısından en büyük gider ısıdır. Bu konuda temiz enerjiden yararlanmak ve onu doğru kullanmak adına enerji planını ön plana çıkarmak, oluşan maliyetleri de en aza indirmek açısından yapılmış serada jeotermal suyumuzun ısısını kullanmak olacak. Bu da termal seranın oluşması olacak. Seracılık faaliyetlerinde Erzurum ve doğal olarak ilçemizi değerlendirdiğimiz zaman çok ciddi anlamda boşluk var. Şu demek seracılık ve seracılık mesleği ile uğraşan çiftçi sayımız çok az. Nedeni ise bölgemiz soğuk iklime sahip. Sera içerisinde üretilecek her hangi bir ürünün dönemsel özellikleri çok kısıtlıdır. Ama bizler seranın içerisindeki ısıyı istenilen seviyede tutabilirsek bu da çiftçimize ciddi anlamda katma değer bir artı oluşturmuş olacaktır. Jeotermal serayı kurmakta ki en önemli amacımız bölgemizde termal enerji ile ısıtılan seranın içerisinde üretilen ürünün çiftçilerimiz tarafından gözetim altında tutulmasıdır. İnşallah bizler de bunu başaracağız. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ile Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) bizlere destek verecekler. Sonrasında ise termal suyumuzu o bölgede sera kurmak isteyen çiftçilerimize kullanma imkanı sağlayacağız. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı kapsamından toplam olarak 6 milyon TL destek almış bulunuyoruz. Oluşacak projenin maliyeti ise toplam olarak 9 milyon TL'dir. Desteklerinden dolayı Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank beye de teşekkür ediyoruz. Büyük bölümü Saniye ve Teknoloji Bakanlığınca karşılanacak. Diğer kalan kısmını ise biz kendi öz sermayelerimizden ve müteşebbislerimiz tarafından karşılanacaktır ve proje böylece hayata geçirilmiş olacaktır. İş istihdamı olarak ise sera kurulum alanı olarak 12 dönüme tekamül ediyor. Standartları yüksek bir sera olmuş olacak ki hazırlanan fizibilite projelerine göre ilk etapta 25 kişiye iş imkanı sunmayı planlıyoruz. Tam kapasite ile çalışmaya başlandığı zaman ise paketleme de devreye girmesi durumunda 35 hatta 45 kişiye kadar iş istihdamı sağlamış olacağız. Tabi seralar giderek büyüdüğü zaman ister istemez de iş istihdamımız da artmış olacaktır. Öncelik olarak elimizde bulundurduğumuz termal suyumuzu birinci öncelik olarak insanlarımızın sağlığı açısından elimizde bulunan havuzlarımızda kullanıyoruz. İkincisi ise elimizde bulunan jeotermal sularımızı termal pompaları aracılığı ile tesislerimizin iç ısıtmalarında kullanıyoruz. Üçüncüsü ise yine elimizde bulunan jeotermal suyumuzu sera üretiminin ısıtılmasında kullanacağız. Bundan sonraki süreçte ise termal suyumuzdan çıkan sıcak suyu ısı pompaları yardımı ile güzel konuma getirildiği zaman ilçemizde bulunan kaldırımların ve yolların altına döşeyerek ısıtılmasını sağlayacağız. Yine sondaj çalışmaları yapılan bölge ve alanlarımız var oralardan gerekli sıcaklık elde edilirse konutların ısıtılmasında da kullanım sağlanmasını hedefliyoruz. Aşamalı olarak istenilen çalışmaları hayata geçirdiğimizde elimizde bulunan termal sularımızdan farklı alanlarda da kullanmayı planlamış durumdayız.”

Aziziye ilçesinde yaşayan vatandaşlar ise “Aziziye ilçesinde hayata geçirilecek bu proje bana göre çok geç kalınmış bir projeydi. Başkanımızın çalışmaları neticesinde kurulacak serada bu sulardan yararlanma imkanı bulacağız. Bilindiği gibi iklim şartlarımız batıya göre çok elverişli değil. Yer altından çıkarılan jeotermal su sıcak olduğu için her ürünü yetiştirmemizde bizlere çok yararlı olacak, verimliliğimiz artacak. İklimin çok sert olmasından dolayı bölge olarak domates yetiştirme imkanımız bulunmuyor, neden mi iklim şartlarımızın uygun olmaması. Ama başkanın çalışmaları ile hayata geçirilecek jeotermal sularından yararlanma durumunda ilçemiz farklı çehreye kavuşacak. Başka bir vatandaş ise şunu söylemek gerekirse ilçemiz için önemli projeler arasında bulunuyor. Çiftçilerimiz bu projeden yararlanacak. Üretim olarak çiftçiye güven gelecek. Esnaf kazanmış olacak. Aziziye ilçemiz de gelişmiş olacaktır. Yalnızca ilçemizde bulunan termal tesislerinden yararlanılıyor. Ama bu proje hayata geçerse ilçemiz faklı bir çehreye kavuşmuş olacaktır. Yatırımcı da gelir ve gelen yatırımcı ile de iş istihdamı da sağlanmış olur" diye konuştular.

