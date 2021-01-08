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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Eksi 20’ye düşen hava sıcaklığı buz tutturdu

İHA

Eksi 20’ye düşen hava sıcaklığı buz tutturdu

Erzurum’da gece saatlerinde eksi 20'ye düşen hava sıcaklığı don etkisi yaptı. Yollar ve merdiven basamakları buz tutarken, çatılarda ise buz sarkıtları oluştu.
Erzurum’da soğuk havalar insan hayatını olumsuz etkilemeye devam ediyor. Gece saatlerinde eksi 20'ye kadar düşen hava sıcaklığı yollarda, merdiven basamaklarında ve kapı kilitlerinde buzlanmaya neden oldu. Bazı vatandaşlar ise buzlanma nedeniyle merdivenlerde ve yollarda kaydıklarını ifade etti. Sabah saatlerinde ise termometreler hava sıcaklığının eksi 14 derece olduğunu gösterdi.
Soğuk hava nedeniyle oluşan buzlanmaların insan hayatını olumsuz etkilediğini belirten vatandaşlar, “Soğuk havalar nedeniyle Erzurum yine buz tuttu. Sabah saatlerinde işe gitmek için evden çıktığımızda mücadelemiz başlıyor. Buz tutan merdivenlerden inmeye çalışırken zorlanıyoruz ve kayıyoruz. Bunun dışında buz tutan yollarda yürürken de kayıyoruz. Sabah saatlerinde arabamızla iş yerine giderken yollardaki buzlanmalar nedeniyle de zorluklar yaşıyoruz. Ayrıca şu an hava sıcaklığı eksi 14 derece ve bu da gerçekten çok soğuk bir hava demek oluyor” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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