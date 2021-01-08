Komşuları demir kapıyı açamadı, yaşlı adam yangında öldü

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Murat AYDIN / ŞENKAYA (Erzurum), (DHA)ERZURUM'un Şenkaya ilçesine bağlı Yazılı Mahallesi´nde yalnız yaşayan Binali Tören (91), evinde çıkan yangında yaşamını yitirdi.

Şenkaya'nın Yazılı Mahallesi´nde, Binali Tören'in tek başına yaşadığı evde, saat 09.30 sıralarında yangın çıktı. Tören´e yardım etmek isteyen komşuları, demir kapı ve demir korkuluk bulunan pencereler sebebiyle eve giremedi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, Binali Tören´in hayatını kaybettiği belirlendi. Yangının sobadan sıçrayan kıvılcım nedeniyle çıktığı üzerinde duruluyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Erzurum / Senkaya Murat AYDIN

2021-01-08 12:08:10



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