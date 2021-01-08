Komşuları demir kapıyı açamadı, yaşlı adam yangında öldü

Murat AYDIN / ŞENKAYA (Erzurum), (DHA)ERZURUM'un Şenkaya ilçesine bağlı Yazılı Mahallesi´nde yalnız yaşayan Binali Tören (91), evinde çıkan yangında yaşamını yitirdi.
Şenkaya'nın Yazılı Mahallesi´nde, Binali Tören'in tek başına yaşadığı evde, saat 09.30 sıralarında yangın çıktı. Tören´e yardım etmek isteyen komşuları, demir kapı ve demir korkuluk bulunan pencereler sebebiyle eve giremedi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, Binali Tören´in hayatını kaybettiği belirlendi. Yangının sobadan sıçrayan kıvılcım nedeniyle çıktığı üzerinde duruluyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Erzurum / Senkaya Murat AYDIN
2021-01-08 12:08:10
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.