Eğitim-Bir-Sen’den Emniyet Müdürlerine anlamlı ziyaret

Erzurum EğitimBir Sen İlçe Temsilcileri, Boğaziçi Üniversitesine rektör ataması bahane edilerek yapılan eylemlere sessiz kalmadı. MemurSen İl Temsilcisi Mustafa Karataş, EğitimBirSen olarak, Emniyet Güçlerinin yanlarında olduklarının herkes tarafından bilinmesini istedi.

Geçmişte gerçekleştirilen, ülkemizin birliğine ve beraberliğine yönelik kirli ve ifsat edici kara propagandalara benzer yeni bir hadisenin Boğaziçi Üniversitesine rektör atamasında yaşandığını söyleyen MemurSen İl Temsilcisi Mustafa Karataş, “Özellikle toplumumuzun huzurunu sağlamak için, canlarını siper eden ter akıtan Emniyet Güçlerimize karşı girişilen itibar suikastını kınamak ve Emniyet Güçlerimize moral destek vermek için eş zamanlı olarak 20 ilçe merkezimizde İlçe Başkanlarımız, İlçe Emniyet Müdürlerimizi ziyaret etti” dedi.

İlçe Başkanları ziyaret esnasında İlçe Emniyet Müdürlerine çiçek sunarak, yapılan çirkin saldırılara karşı, şerefli Emniyet Güçlerinin yanında olduklarını ifade etti.

Kumandalarının, kimin elinde olduğunu çok iyi bildiklerini ve ağababalarının düğmeye basmasıyla harekete geçen art niyetli güruhun, daha özgür bir üniversite bahanesiyle, yasanın verdiği yetkinin kullanılmasına dahi tahammül edemeyerek bağnaz bir anlayışa sahip olduklarını ortaya koyduklarını söyleyen Karataş, “Bu olaylar göstermiştir ki; asıl hesap asla bu değildir. Her defasında bu ülkenin ortak değerlerini aşağılamayı, itibarsızlaştırmayı marifet sayan bu güruh, kendi güvenliklerini de sağlayan şerefli Emniyet Güçlerine sarf ettikleri sözlerle kendi çirkin yüzlerini göstermişlerdir” dedi.

Karataş, EğitimBirSen olarak, Emniyet Güçlerinin yanlarında olduklarının herkes tarafından bilinmesini istedi.

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