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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

BB Erzurumspor, Fenerbahçe hazırlıklarına devam etti

İHA

BB Erzurumspor, Fenerbahçe hazırlıklarına devam etti

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Süper Lig’in 18. haftasında kendi evinde konuk edeceği Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Mesut Bakkal gözetiminde çalışan futbolcular, idmana ısınma hareketleri ve düz koşu ile başladı. Daha sonra dar alanda 5’e 2 top kapma yapan futbolcular, minyatür kalelerde maç yaptı. Son olarak taktiksel çalışmalar yapan mavibeyazlı ekip antrenmana son verdi.
BB Erzurumspor, pazartesi günü saat 16.00’da Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanacak Fenerbahçe mücadelesi öncesi son antrenmanını yarın yaparak kampa girecek.

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