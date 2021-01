Vali Okay Memiş’ten 10 Ocak kutlaması

Erzurum Valisi Okay Memiş, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler ve İdareciler Günü’nü yayınladığı masaj ile kutladı.

Ülkemizde, gazetecilere sosyal ve ekonomik haklar sağlayan ve Türk basınında bir dönüm noktası olan 212 sayılı yasanın, 10 Ocak 1961 yılında kabul edilmesiyle birlikte, her yıl 10 Ocak tarihi “Çalışan Gazeteciler Günü” olarak kutlandığını belirten Vali Memiş mesajında şunları kaydetti;

‘’Bilginin her geçen gün katlanarak çoğaldığı ve teknolojinin takip edilmesi zor bir hızda geliştiği günümüz dünyasında, medya hayati bir önem taşımaktadır. Görsel ve yazılı medyanın yanında sosyal medya olarak nitelenen anlık haberleşme ve bilgi paylaşım ağlarının etkinliğinin günden güne arttığı günümüzde, gazetecilerimizin üzerine düşen sorumluluk her zamankinden daha fazladır.

Milletimizin gözü, kulağı ve dili olan, vatandaşlarımızın haber alma ve bilgi edinme ihtiyacının doğru biçimde karşılanmasına vesile olan gazetecilerimiz, şüphesiz ülkemizin demokratikleşme sürecine büyük katkı sunmaktadırlar. Zor şart ve imkânlar içerisinde, milletimizi ülke ve dünya gündeminden haberdar eden gazetecilerimiz, yerli ve milli değerlerimizin benimsetilmesinde de çok önemli bir görevi üstlenmektedirler.

Basın mensuplarımızın en önemli vasıfları, gücünü halktan alarak, tarafsız ve bağımsız bir şekilde haber ve yayın yapma, toplumu doğru bilgilendirme, elde ettiği haber ve bilgileri kamuoyuna objektif, ahlaki ve ilkeli bir biçimde yansıtmalarıdır. Basının başta milli konular olmak üzere, her meseleye yapıcı ve sağduyulu bir tavırla yaklaşması, millet şuurumuzun sağlamlığı ve demokrasimizin güçlenmesi açısından oldukça önem arz etmektedir. İnanıyorum ki, gazetecilerimiz sahip oldukları bu sorumluluk ile ilimizin ve ülkemizin, ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimine katkı sağlamak için, olumlu rol üstlenmeye devam edeceklerdir.

Tarihin her döneminde milletin gözü, kulağı ve sesi olan basın, kamuoyunun haber alma hakkına katkıda bulunma görevini doğru, ilkeli ve tarafsız gazetecilik anlayışıyla, 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi milletin doğru ve hızlı bir şekilde haber almasını sağlayarak, demokrasiye, birlik ve dirliğimize sahip çıkmış olup, üzerine düşen görevi hakkıyla yerine getirmiş ve darbe girişiminin başarısız olmasında da büyük rol üstlendikleri hiçbir zaman unutulmayacaktır.

Bu anlamda, ilimizde görev yapan basın mensuplarımızın üzerlerine düşen görevi ziyadesiyle yaptığına yürekten inanmaktayım.

Bu vesileyle; bu çok önemli işe emek ve gönül veren tüm basın mensuplarımıza sağlık, mutluluk ve başarılarla dolu bir meslek yaşamı diliyor, ebediyete intikal eden değerli basın mensuplarını rahmetle anıyor, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nüzü kutluyor, en içten sevgi ve saygılarımı sunuyorum.’’

10 Ocak İdareciler Günü Kutlama Mesajı

Türk İdareciler Derneği tarafından, 1978 yılı Genel Kurulu’nda, Mülki İdare Amirleri sınıfının ilk mesleki toplantısı milat alınarak, 10 Ocak tarihi “İdareciler Günü” olarak kabul edildiğini ifade eden Vali Memiş, şunları söyledi;

‘’Mülki İdare Amirlerimiz, milletimizin huzuru ve refahı için mesai mefhumu gözetmeksizin hareket eden, devleti ve milleti temsil sıfatıyla vatandaşlarımızın canının ve malının korunması için her türlü tedbiri alan, vatandaşlarımıza efendilik değil, hizmetkârlık anlayışıyla, mesleki misyonun canlı tutulmasını sağlayan bir görev anlayışına sahip olan idarecilerdir.

Ülkemizi geleceğe taşıyan projelerin başarıya ulaşmasında etkin rol oynayan, sadece yöneten değil, aynı zamanda halka hizmet etme idealini de özümseyen ve önceleyen idarecilerimiz, her zaman aynı heyecan, kararlılık ve çalışma gayretiyle vazifelerini icra etmektedirler.

Ülkemiz bu değişim ve dönüşüm döneminde, insanı merkeze koyan; etkili, toplumun dinamiklerini gözeten ve değişen sorunları çözmeye yönelik çaba sarf eden, ayrım yapmaksızın herkese eşit şekilde hizmet sunan, çağdaş, katılımcı, şeffaf, hesap verebilir bir yönetim yapısını benimsemiş; emreden ve buyuran devletten, hizmet eden bir devlet anlayışına geçmiştir.

Ülkemizin dört bir yanında gecesini gündüzüne katarak, milletimiz için hizmet üretme gayreti içerisinde olan, Mülki İdare Amirlerimiz, her zaman halkının derdiyle dertlenen, üzüntüsünü paylaşan, sevincine ortak olmaya çalışan ve sorunlarını çözüme kavuşturan bir yönetim anlayışı içerisindedir. Bu bağlamda; DevletMillet kaynaşmasını sağlayarak, vatandaşlarımızın her zaman yanında olmaya gayret göstermektedirler.

Bu duygu ve düşüncelerle; yurdumuzun dört bir yanında milletimizin huzuru, refahı ve devletimizin bekası için üstün bir vazife bilinciyle, fedakârca çalışan tüm meslektaşlarımın, “10 Ocak İdareciler Günü ”nü kutluyor, görevlerinde başarılar diliyor, aileleriyle birlikte sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir ömür sürmelerini temenni ediyorum.’’

