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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

DAGC’den Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

İHA

DAGC’den Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Feridun Fazıl Özsoy, gazetecilerin, son 1 yıldır koranavirüs salgını ve yaşanan sorunlara rağmen görevlerini layıkıyla yaptıklarını söyledi.
10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü sebebiyle, Yönetim Kurulu adına mesaj yayınlayan DAGC Başkanı Feridun Fazıl Özsoy, Türkiye’nin ve dünyanın koronavirüs belasıyla mücadele ettiğini, ülkemizin ayrıca yakın coğrafyadaki sıkıntılar ve tarihe geçecek önemli gelişmeler yaşandığını ifade etti. Özsoy, bu ortamda yerel ve yaygın Türk Basını’nın çok önemli bir işlev üstlendiğini ve halkın haber alma özgürlüğü doğrultusunda görevini sorumlu, fedakârca ve hasta olma riskini de göze alarak yerine getirdiğine dikkat çekti.
Özsoy, mesajında şunları kaydetti: “Ülkemizin her sıkıntılı döneminde üzerine düşen sorumluluğunu defalarca kanıtlayan gazeteciler, geçtiğimiz yıl mart ayından beri tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün risklerine rağmen görevlerini yerine getirmektedir. Normal zamanlarda bir takım sorunlarla mücadele eden gazeteciler ve çalıştıkları kuruluşlar, pandemi sürecine özgü sıkıntılarla da karşı karşıya kalmıştır. Devletimizin diğer sektörlere olduğu gibi basın kuruluşları için uygulmaya koyduğu tedbir, uygulama ve bazı destekler bir rahatlama sağlamıştır. Ancak, süreçte iş hacmindeki düşüş, gelir kaybına yol açtığından sigorta, vergi, stopaj, kira, işletme giderleri özellikle yerel basını zor durumda bırakmaktadır. Basın işletmelerinin ayakta kalabilmeleri ve en az zararla çıkabilmeleri için tedbirlerin devam ettirilmesi gerekmektedir.
Ayrıca; basın mensupları bu süreçte kısa çalışma ödeneği ile maaş kaybı yaşamasalar ve sağlık hizmetinden yararlanmaya devam etseler bile, sigortaları yarım ay (15 gün) şeklinde yatırıldığından, emeklilik için gereken süre uzamaktadır. Pandemi sonrasında basın mensuplarının bu sigorta kayıplarına bir çözüm bulunmalıdır.
Bunun yanı sıra sektörümüzde daha önceki dönemlerden gelen sorunların bir an önce çözümlenmesi, demokrasimizin gelişmesi açısından da büyük önem taşımaktadır. Ülkemiz, medya alanında kapsamlı bir değişime, yenilenmeye ihtiyaç duymaktadır. Özgürlüklerden çalışma koşullarına, mesleki standartlardan yasal düzenlemelere kadar bir dizi yenilik, gazetelerin ve meslek örgütlerinin görüşleri alınarak belirlenmeli ve uygulamaya konulmalıdır.
Meslektaşlarımız yazdıkları yazılar ve yaptıkları haberler konusunda uzun yıllar hep özgür olma mücadelesi vermişlerdir. Özellikle bu durumun sona erdirilmesi ve basın özgürlüğünün gerçek anlamda sağlanması için özgürlükçü bir basın ve meslek yasasına ihtiyaç duyulmaktadır”.
10 Ocak 1961 tarihinin, basında çalışanların haklarına ilişkin 212 sayılı yasanın uygulanmaya başlandığı gün olduğunu hatırlatan Özsoy, “ Bu yasa, emekçilerin sigortalı çalışmasını, işten çıkarılmaları durumunda tazminatlarının ödenmesini, belirlenen tarihlerde izin yapmalarını ve belki en önemlisi de gazetecilik faaliyetlerini özgürce yürütmelerini güvenceye bağlamaktaydı. Ancak günümüzde meslektaşlarımız çalışma ve yaşama koşulları ile mesleki yeteneklerini geliştirme ve mesleklerini özgürce yapma olanakları bakımından 1961’den daha iyi haklara sahip değildirler. Bir taraftan da gazetecilerin çalıştıkları kuruluşlar da zor bir süreçten geçmekte, ayakta kalma mücadelesi vermekteler. Onun için bir kutlamadan da söz edemeyiz.
Pandemi tedbirleri sebebiyle cemiyetimizin kuruluşunun 41. yılını kutlamak için planladığımız etkinikleri gerçekleştiremedik. Dileriz koranavirüs salgınının etkisi kısa sürede ortadan kalkar ve yüz yüze ve hep birlikte faaliyetlere katılırız.
Çalışan Gazeteciler Günü’nü gerçek anlamıyla, kutlayabileceğimiz günlere elbirliğiyle ve en kısa zamanda ulaşmak umuduyla, meslektaşlarıma saygı ve sevgilerimizi sunar, sağlık ve başarı dolu günler temenni ederiz.
Bu gün vesilesiyle, aramızdan ayrılan cemiyet başkanlarımızı, üyelerimizi ve meslektaşlarımızı rahmet ve minnetle anıyoruz. Ayrıca koranavirüs sebebiyle hayatlarını kaybeden üyelerimiz ve Türkiye'nin değişik yörelerindeki meslektaşlarımıza da Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyoruz . Bu hastalığa yakalanıp, zorlu mücadeleler sonrasında sağlığına kavuşan gazeteci arkadaşlarımıza da tekrar geçmiş olsun diyerek, tüm üyelerimiz ve meslektaşlarımıza sağlıklı günler temenni ediyoruz“ diye konuştu.

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