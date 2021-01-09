Sokağa çıkma kısıtlamasında denetimler devam ediyor

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Aşkale İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler dün akşam 21.00'de başlayan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamaları sebebiyle ilçe merkezinde denetim yapmaya devam ediyor.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 911 Ocak 2021 tarihleri arasında sokağa çıkma yasağı kapsamında 24 saat esasına göre gerekli emniyet tedbirlerini alarak denetimlerini aralıksız olarak icra etmeye devam ediyor. Uygulamada ekipler, araç sürücülerinin ve içinde bulunan vatandaşların izin belgeleri kontrol edilerek HES kodu sorgulaması yapılarak Maske konusunda uyarıldılar.

Denetimlerde izinsiz olarak sokağa çıkan kişilere hakkında ceza uygulandı.

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