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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Altınok gözlemci olarak Bişkek'te

İHA

Altınok gözlemci olarak Bişkek'te

Kırgızistan halkı, AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok'un da gözlemci olarak katıldığı ve 17 adayın yarışacağı erken Cumhurbaşkanlığı seçimleri ile ülkenin yönetim sistemini belirleyecek referandum için sandık başına gidiyor. Kırgızistan'da Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov'un 15 Ekim’de istifa etmesinin ardından erken seçim kararı alınmıştı.
AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok'un AGİTPA Seçim Gözlem Misyonu adına gözlemci olarak katıldığı seçimleri, 44 ülkeden 35 uluslararası örgüt adına 333 gözlemci takip edecek. Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te seçim öncesi adayların sunumlarını izlediklerini kaydeden Altınok, "3 milyon 556 bin 864 kayıtlı seçmen cumhurbaşkanını seçmek için ülke genelinde ve yurt dışında kurulan toplam 2 bin 474 sandıkta oy kullanacak. Kırgızistan, uluslararası arenada kendini parlamenter ülke olarak konumlandırıyor. Yapılacak seçimlerle birlikte yönetim şekli 'Başkanlık Sistemi' olarak değişebilir bu nedenle çok önemli bir süreci izleyeceğiz. Sonuçların Kırgızistan halkına hayırlı olmasını temenni ediyorum." dedi.

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