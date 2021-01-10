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Buz tırmanışı nefes kesti Türkiye’nin tek yapay buz dağı dağcıların gözdesi oldu

İHA

Buz tırmanışı nefes kesti Türkiye’nin tek yapay buz dağı dağcıların gözdesi oldu

Palandöken Kayak Merkezi'nde oluşturulan buz parkta dağcıların tırmanma antrenmanı nefes kesiyor.
Palandöken Kayak Merkezi'nde 150 metre en ve 27 metre yükseklik ile Türkiye’nin tek yapay buz parkında sezonun ikinci tırmanışı gerçekleştirildi. Geçen yıl yapılan buz park, bu yıl yine tırmanış ve adrenalin severlerle renkli görüntülere sahne oldu. Ejder 3200 yönetiminde olan buz parkta Türkiye Dağcılık Federasyonu eğitim ve yarışmaları sezon boyunca devam edecek. Buz dağında kayak severler de istediğinde bu deneyimden faydalanabiliyor.
10 yaşındaki Mehmet Akif Emeç, 2 yıldır tırmandığını belirterek, herkesi bu coşkuyu yaşamaya davet etti. Milli sporcu Miraç Gülrenk de Türkiye’nin ilk yapay buz dağında herkesi bu heyecanı yaşamaya davet etti.
TDF İl Temsilcisi ve Dağcılık Antrenörü Erdal Emeç, geçtiğimiz yıl yapılan parkın kayak merkezinde oluşturulmuş tek tırmanış rampası olduğunu belirterek, kayak severlerin burada buz tırmanışı deneyimi de yaşayabildiğini söyledi.

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