Fenerbahçe kafilesi Erzurum'a geldi

Turgay İPEK / ERZURUM (DHA) Süper Lig'in 18'inci haftasında yarın saat 16.00'da ligin en alt sırasında yer alan Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a konuk olacak Fenerbahçe, karşılaşma için Erzurum'a geldi.
Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla saat 17.00'de Erzurum'a ulaşan sarı lacivertli kafile, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sadece Erzincan Fenerbahçeliler Dernek Başkanı Atilla Sönmez tarafından karşılandı. Kafile sonrasında Palandöken'deki kalacağı otele doğru yola çıktı ve kampa girdi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Futbolcuların gelişi
Konvoyun otele gelişiDHA-Spor Türkiye-Erzurum / Merkez Turgay İPEK
2021-01-10 18:14:06
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