Fenerbahçe kafilesi Erzurum’da

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Süper Lig’in 18. haftasında BB Erzurumspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, Erzurum'a geldi.

Erzurum Havalimanı'na gelen sarılacivertli ekibi Fenerbahçe Derneği yöneticileri karşıladı. Yöneticiler tarafından Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut'a çiçek verildi. Sarılacivertli ekip daha sonra otobüsle konaklayacağı otele hareket etti.

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