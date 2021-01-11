İlk etap tabletler dağıtıldı

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Milli Eğitim Bakanlığınca isimleri belirlenen öğrenciler adına gönderilen ilk etap tabletlerin dağıtımına Aşkale'de başlandı. Tabletler uzaktan eğitim faaliyetleri ve EBA’da kullanılacak.

İlk tabletlerin dağıtımı yapılan törenle İlçe Kaymakamı Murat Karaloğlu, Belediye Başkanı Ahmet Yaptırmış, İlçe Milli Eğitim Müdürümü, Serhat Erdem tarafından yapıldı.

Daha sonraki etap tabletler geldikçe isimlerini Milli Eğitim Bakanlığının belirlediği diğer hak sahibi öğrencilere dağıtımının devam edeceği bildirildi.

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