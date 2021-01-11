BB Erzurumspor - Fenerbahçe: 0-3

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Salih TEKİN / ERZURUM (DHA)STAT: Kazım Karabekir

HAKEMLER: Mete Kalkavan, Bahattin Duran, Ceyhun Sesigüzel

BB ERZURUMSPOR: Farnolle (Dk. 46 Kayacan) Hasan Hatipoğlu (Dk. 46 Mücahit), Petrus (Dk. 29 Donald), Leo, Teikeu, Osman Çelik, Obertan (Dk. 45 Brahim Darri), Cenk Ahmet (Dk. 87 Murat Uçar), Emrah, Novikovas, Ricardo Gomes

FENERBAHÇE: Altay Caner, Sadık, Nazım Sangare, Ozan Tufan (Dk. 75 Ferdi Kadıoğlu), Gustavo, Tisserand, Mert Hakan (Dk. 86 Fatih Yiğit), Pelkas (Dk. 86 Cisse), Thiam (Dk. 74 Samatta), Sinan Gümüş (Dk. 63 Enner Valencia)

GOLLER: Dk. 45+5 Mert Hakan, Dk. 48 Pelkas, Dk. 51 Sinan Gümüş (Fenerbahçe)

SARI KARTLAR: Osman Çelik (BB Erzurumspor) Caner (Fenerbahçe)Süper Lig´in 18´inci haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u Mert Hakan Yandaş, Pelkas ve Sinan Gümüş´ün golleriyle 3-0 mağlup etti.5´inci dakikada Novikovas, ceza sahasına girerken sert vurdu, top kaleci Altay´da kaldı.

27´nci dakikada BB Erzurumspor´un sağ kanattan atağında Emrah, boştaki Cenk Ahmet´i gördü. Cenk Ahmet´in ceza sahasına gönderdiği topu Sadık kornere çeldi.

30´uncu dakikada Caner´in ortasında ceza sahasında bulunan Thiam topa istediği gibi vuramadı ve yere düştü.

33'üncü dakikada Emrah´ın sağ kanattan ortasında ceza alanındaki karambolde Ricardo Gomes topla buluştu. Gomes´in şutunda top ağlarla buluştu ancak hakem Mete Kalkavan, Gomes´in elle dokunduğu gerekçesiyle golü geçersiz saydı.

36'ncı dakikada Cenk Ahmet´in ortasına iyi yükselen Ricardo Gomes´in kafa vuruşunda top auta gitti.

37´nci dakikada Obertan´ın pasıyla sağ kanattan rakip ceza alanına yaklaşan Cenk Ahmet ortaladı. Ricardo Gomes´in kafa vuruşu az farkla auta gitti.

42´nci dakikada Caner´in sol kanattan ortasında mavi beyazlılar, Pelkas´tan önce müdahale ederek topu kornere gönderdi.

45+3'üncü dakikada BB Erzurumspor ceza sahasına giren Thiam´ın şutunda kaleye giden topu kaleci Farnolle son anda kornere gönderdi.

45+5´inci dakikada sağ kanattan gelişen Fenerbahçe atağında Sinan ceza alanındaki Pelkas´ı gördü. Pelkas´ın pasıyla buluşan Mert Hakan, topu ağlara gönderdi: 0-1.

İlk yarı deplasman ekibinin 1-0'lık üstünlüğü ile son buldu.

48´inci dakikada Emrah´ın rakip alanda kaptırdığı topla ilerleyen Sinan Gümüş, müsait durumdaki Pelkas´ı gördü. Pelkas´ın şutunda top ağlara gitti: 0-2.

51´inci dakikada Caner´in sol taraftan ortasına iyi yükselen Sinan Gümüş, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 0-3.

59´ncu dakikada Pelkas cezaalanı dışında sert vurdu, kaleci Kayacan iki hamlede topu yakaladı.

73´üncü dakikada Emrah´ın sağdan ortasına yükselerek kafa vuran Teikeu´nun şutu yandan auta gitti.

76´ncı dakikada Pelkas´ın pasında ceza sahasına giren Valencia´nın şutunda kaleci Kayacan topu son anda kornere çeldi.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca maç Fenerbahçe´nin 3-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.DHA-Spor Türkiye-Erzurum / Merkez Salih TEKİN

2021-01-11 18:08:24



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