BB Erzurumspor - Fenerbahçe: 0-3

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

BB Erzurumspor - Fenerbahçe: 0-3

DHA

BB Erzurumspor - Fenerbahçe: 0-3


Salih TEKİN / ERZURUM (DHA)STAT: Kazım Karabekir
HAKEMLER: Mete Kalkavan, Bahattin Duran, Ceyhun Sesigüzel
BB ERZURUMSPOR: Farnolle (Dk. 46 Kayacan) Hasan Hatipoğlu (Dk. 46 Mücahit), Petrus (Dk. 29 Donald), Leo, Teikeu, Osman Çelik, Obertan (Dk. 45 Brahim Darri), Cenk Ahmet (Dk. 87 Murat Uçar), Emrah, Novikovas, Ricardo Gomes
FENERBAHÇE: Altay Caner, Sadık, Nazım Sangare, Ozan Tufan (Dk. 75 Ferdi Kadıoğlu), Gustavo, Tisserand, Mert Hakan (Dk. 86 Fatih Yiğit), Pelkas (Dk. 86 Cisse), Thiam (Dk. 74 Samatta), Sinan Gümüş (Dk. 63 Enner Valencia)
GOLLER: Dk. 45+5 Mert Hakan, Dk. 48 Pelkas, Dk. 51 Sinan Gümüş (Fenerbahçe)
SARI KARTLAR: Osman Çelik (BB Erzurumspor) Caner (Fenerbahçe)Süper Lig´in 18´inci haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u Mert Hakan Yandaş, Pelkas ve Sinan Gümüş´ün golleriyle 3-0 mağlup etti.5´inci dakikada Novikovas, ceza sahasına girerken sert vurdu, top kaleci Altay´da kaldı.
27´nci dakikada BB Erzurumspor´un sağ kanattan atağında Emrah, boştaki Cenk Ahmet´i gördü. Cenk Ahmet´in ceza sahasına gönderdiği topu Sadık kornere çeldi.
30´uncu dakikada Caner´in ortasında ceza sahasında bulunan Thiam topa istediği gibi vuramadı ve yere düştü.
33'üncü dakikada Emrah´ın sağ kanattan ortasında ceza alanındaki karambolde Ricardo Gomes topla buluştu. Gomes´in şutunda top ağlarla buluştu ancak hakem Mete Kalkavan, Gomes´in elle dokunduğu gerekçesiyle golü geçersiz saydı.
36'ncı dakikada Cenk Ahmet´in ortasına iyi yükselen Ricardo Gomes´in kafa vuruşunda top auta gitti.
37´nci dakikada Obertan´ın pasıyla sağ kanattan rakip ceza alanına yaklaşan Cenk Ahmet ortaladı. Ricardo Gomes´in kafa vuruşu az farkla auta gitti.
42´nci dakikada Caner´in sol kanattan ortasında mavi beyazlılar, Pelkas´tan önce müdahale ederek topu kornere gönderdi.
45+3'üncü dakikada BB Erzurumspor ceza sahasına giren Thiam´ın şutunda kaleye giden topu kaleci Farnolle son anda kornere gönderdi.
45+5´inci dakikada sağ kanattan gelişen Fenerbahçe atağında Sinan ceza alanındaki Pelkas´ı gördü. Pelkas´ın pasıyla buluşan Mert Hakan, topu ağlara gönderdi: 0-1.
İlk yarı deplasman ekibinin 1-0'lık üstünlüğü ile son buldu.
48´inci dakikada Emrah´ın rakip alanda kaptırdığı topla ilerleyen Sinan Gümüş, müsait durumdaki Pelkas´ı gördü. Pelkas´ın şutunda top ağlara gitti: 0-2.
51´inci dakikada Caner´in sol taraftan ortasına iyi yükselen Sinan Gümüş, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 0-3.
59´ncu dakikada Pelkas cezaalanı dışında sert vurdu, kaleci Kayacan iki hamlede topu yakaladı.
73´üncü dakikada Emrah´ın sağdan ortasına yükselerek kafa vuran Teikeu´nun şutu yandan auta gitti.
76´ncı dakikada Pelkas´ın pasında ceza sahasına giren Valencia´nın şutunda kaleci Kayacan topu son anda kornere çeldi.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca maç Fenerbahçe´nin 3-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.DHA-Spor Türkiye-Erzurum / Merkez Salih TEKİN
2021-01-11 18:08:24

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Fenerbahçe (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Fenerbahçe (EK ...
Süper Lig: BB Erzurumspor: 0 - Fenerbahçe: 1 (İlk yarı)
YEREL HABERLER Süper Lig: BB Erzurumspor: 0 - Fenerbahçe: 1 (İlk ...
Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Fenerbahçe (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Fenerbahçe ...
Süper Lig: BB Erzurumspor: 0 - Fenerbahçe: 0 (Maç devam ediyor)
YEREL HABERLER Süper Lig: BB Erzurumspor: 0 - Fenerbahçe: 0 (Maç ...
Erzurum'da 'zemheri' ayı ocakta, yazdan kalma günler
YEREL HABERLER Erzurum'da 'zemheri' ayı ocakta, yazdan kalma günler
Eğitim Bir-Sen Oltu Temsilcisi gazetecileri unutmadı
YEREL HABERLER Eğitim Bir-Sen Oltu Temsilcisi gazetecileri unutmadı
Aziziye kabuğunu kırıyor Aziziye’de belediye yatırımları göz dolduruyor Aziziye’de açılışlar için gün sayılıyor Başkan Orhan; Daha yapacak çok işimiz var
YEREL HABERLER Aziziye kabuğunu kırıyor Aziziye’de belediye ...
Erzurum'da bayrak törenini, ellerinde bayraklarla balkonlardan takip ettiler (2)
YEREL HABERLER Erzurum'da bayrak törenini, ellerinde bayraklarla ...
Erzurum GSİM’e Curling teşekkürü
YEREL HABERLER Erzurum GSİM’e Curling teşekkürü
Üniversiteler arası iş birlikleri güçleniyor
YEREL HABERLER Üniversiteler arası iş birlikleri güçleniyor
Erzurum'da bayrak törenini, ellerinde bayraklarla balkonlardan takip ettiler
YEREL HABERLER Erzurum'da bayrak törenini, ellerinde bayraklarla ...
İlk etap tabletler dağıtıldı
YEREL HABERLER İlk etap tabletler dağıtıldı
Erzurum’da bayrak töreni
YEREL HABERLER Erzurum’da bayrak töreni
Aşkale’de protokol ve öğretmenler İstiklal Marşı’nı okumak için toplandı
YEREL HABERLER Aşkale’de protokol ve öğretmenler İstiklal Marşı’nı ...
Kayaklı koşu yarışları nefes kesti
YEREL HABERLER Kayaklı koşu yarışları nefes kesti
BB Erzurumspor Jakup Szumski ile anlaşmaya vardı
YEREL HABERLER BB Erzurumspor Jakup Szumski ile anlaşmaya vardı
Fenerbahçe kafilesi Erzurum’da
YEREL HABERLER Fenerbahçe kafilesi Erzurum’da
Fenerbahçe kafilesi Erzurum'a geldi
YEREL HABERLER Fenerbahçe kafilesi Erzurum'a geldi
Başkan Sekmen’den 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı
YEREL HABERLER Başkan Sekmen’den 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü ...
Sunar’dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı
YEREL HABERLER Sunar’dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı
Aydemir: ‘Basınımız milli ve manevi müştereğin sesidir’ Aydemir: ‘Türk Basını halkın ve haklının ifadesidir’ Aydemir’den ifade özgürlüğü vurgusu Aydemir Basına AK Yaklaşımı paylaştı Aydemir: ‘Erzurum basın camiası dadaş ruhunu temsil eder’
YEREL HABERLER Aydemir: ‘Basınımız milli ve manevi müştereğin ...
Erzurum Kent Konseyi Başkanı Tanfer’den Gazeteciler Günü Mesajı
YEREL HABERLER Erzurum Kent Konseyi Başkanı Tanfer’den Gazeteciler ...
Buz tırmanışı nefes kesti Türkiye’nin tek yapay buz dağı dağcıların gözdesi oldu
YEREL HABERLER Buz tırmanışı nefes kesti Türkiye’nin tek yapay buz ...
Milletvekili Taşkesenlioğlu Ban’dan kadın girişimcilere tam destek
YEREL HABERLER Milletvekili Taşkesenlioğlu Ban’dan kadın ...