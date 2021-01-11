Süper Lig: BB Erzurumspor: 0 - Fenerbahçe: 3 (Maç sonucu)

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Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe deplasmanda karşılaştığı BB Erzurumspor’u 30 mağlup etti.



Maçtan dakikalar (ikinci yarı)

48. dakikada Luiz Gustavo ile hızlı gelişen Fenerbahçe atağında topla buluşan Sinan uygun durumdaki Pelkas’ı gördü. Palkas'ın ceza sahasına girip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 02

51. dakikada Caner’in sol taraftan ortasında kale önünde yükselerek kafayı vuran Sinan topu filelere gönderdi. 03

54. dakikada Darri’nin düşürülmesi sonucu kazanılan serbest vuruşu kullanan Emrah’ın sert şutu farklı şekilde auta çıktı.

58. dakikada Novikovas’ın pasında ceza sahası ön çizgisinde topla buluşan Emrah’ın röveşata vuruşunda top kaleci Altay’da kaldı.

59. dakikada Fenerbahçe atağında ceza alanı önünde topla buluşan Pelkas’ın sert şutunda kaleci Kayacan iki hamlede topa hakim oldu.

73. dakikada sağ kanattan Cenk Ahmet’in ortasında ceza alanında iyi yükselen Teikeu’nun kafa vuruşunda top az farkla yandan auta gitti.

76. dakikada Pelkas’ın pasıyla buluşan Valencia’nın sert şutunda kaleci Kayacan topu kornere tokatladı.

78. dakikada Pelkas’ın sağ kanattan kullandığı kornerde ön direkte Caner dokundu kaleci Kayacan topu son anda kornere çeldi.

90+3. dakikada Emrah’ın sağ kanattan kullandığı kornerde Gomes gelişine sert vurdu, top direğe çarparak auta çıktı.



Stat: Kazım Karabekir

Hakemler: Mete Kalkavan xx, Bahattin Duran xx, Ceyhun Sesigüzel xx

BB Erzurumspor: Farnolle x (Kayacan dk. 46 x), Cenk Ahmet x (Murat dk. 87 ?), Teikeu x, Hasan x (Mücahit dk. 46 x), Leo Schwechlen x, Osman x, Boumal x (Donald dk. 29 x), Obertan x (Darri dk. 45 x), Emrah x, Novikovas x, Gomes x

Yedekler: Batuhan, Gökhan, Sadiku, Özgür, Oltan

Teknik Direktör: Mesut Bakkal

Fenerbahçe: Altay xx, Nazım Sangare xx, Tisserand xx, Sadık xx, Caner xxx, Ozan Tufan x (Ferdi dk. 75 x), Luiz Gustavo xx, Mert Hakan xx (Fatih Yiğit dk. 86 ?), Pelkas xxx (Cisse dk. 86 ?), Sinan Gümüş xx (Valencia dk. 63 x), Thiam xx (Samatta dk. 75 x)

Yedekler: Harun, Lemos, Serdar, Uğur, Serhat

Teknik Direktör: Erol Bulut

Goller: Mert Hakan (dk. 45+6), Pelkas (dk. 48), Sinan (dk. 51) (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Osman (BB Erzurumspor), Caner (Fenerbahçe)

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