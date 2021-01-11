BB Erzurumspor - Fenerbahçe maçının ardından



Salih TEKİN / ERZURUM (DHA) - Fenerbahçe, Süper Lig 18. hafta karşılaşmasında BB Erzurumspor'u deplasmanda 3-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında iki takım teknik direktörleri müsabakayı değerlendirdi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, ilk yarıda zeminin kötülüğü sebebiyle istedikleri oyunu oynayamadıklarını söyledi. Bulut, "Bugün zor bir deplasmanda hava şartları normal olmasa da gene Erzurum baktığımızda daha soğuk oluyor. Bugün 4-5 derecede top oynadık. Hava iyi ancak zemin biraz kötüydü, istediğimiz oyunu ilk yarıda da tam anlamda sahaya yansıtamadık. Buna rağmen yakaladığımız pozisyonları değerlendirmeye çalıştık, birini değerlendirdik. İkinci yarıda daha çok istediğimiz şekilde oyunu gerçekleştirip baskılı oynamaya çalıştık. Nitekim 2 ve 3´üncü golü atmış olduk. Kalemizde hiç pozisyon vermedik. Biraz farklı bir oyun olması gerekiyordu Erzurum´a karşı hava ve saha şartlarından dolayı. Akıllı oyun, 3 puan. Yolumuza 3 puanla devam ettiğimizden dolayı futbolcularımın hepsini tebrik ediyorum" diye konuştu.

Bulut, basın mensuplarının Mesut Özil transferiyle ilgili sorusuna cevap vermedi.

MESUT BAKKAL: MAÇIN SKORU BU DEĞİLDİ

Üzgün olduğunu belirten BB Erzurumspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal ise "Niye üzgünüm? Çok fazla oyunu vermeden, pozisyon vermeden özellikle ilk devredeki 44´üncü dakikaya kadar oynadığımız baskılı oyun. Maçın skoru bu değildi. 4 tane sakat bir anda vermek, zaten dar bir kadro. Farnolle, Obertan, Petrus ve Hasan. Bir anda değişiyorsunuz. Çok iyi giden bir oyun, ilk yarı yediğimiz bir gol. Hakikaten üzgünüm. İlk yarıdaki maçın sonucu bu değil. Böyle olmaması gerekiyordu. Fenerbahçe´ye yenildik diye karalar bağlayacak değiliz, şahsen ben hiç değilim. 22 tane maç, tam 66 puan var. Zaten bu iş süreç olarak uzun süreç. Gerekli olan yönetimin yaptığı çalışmalar ve bizim de onayladığımız transferlerin bir an önce yapılıp yolumuza devam etmemiz gerekiyor. Fenerbahçe´nin, bu kadar geniş kadronun, bu kadar kaliteli ayakları bulunan kadronun bizim karşımızda bu kadar etkisiz kalabileceğini maçtan önce söyleselerdi düşünmezdim. 44´e kadar inanılmaz oynayan, mücadele veren Erzurumspor takımı vardı. Biraz daha oyunu forse edebilseydik, daha iyi pozisyon üretebilseydik, bunu yapabilseydik oyun farklı olurdu" diye konuştu.

"PES EDEN BİRİ DEĞİLİM"

Takımda eksiklerin belli olduğunu ifade eden Bakkal, şunları söyledi: "Yapılacak net, eksiklerimiz belli. Belirlediğimiz veya bize uygun alabileceğimiz oyuncular belli. En kısa sürede onları aramıza döndüreceğiz, yolumuza devam edeceğiz. Üzgünüm, ilk devre skor bu olmamalıydı. Futbolcularım emeklerinin karşılığını almalıydı. Kadroyu biraz daha derinleştirip yolumuza devam edeceğiz. Çünkü ben buraya gelirken sürecin böyle olacağını biliyordum. 4´üncü maçımız. Ama hayatta pes eden biri değilim. Bu türlü inişli çıkışlı grafikleri bekleyen birisiyim. Onun için de en azından takımı tanıma, yapacağımız işin net doğruluğunu çalışmakla daha iyi anlıyorum. En kısa zamanda yönetim çalışmasıyla transferleri yapıp yolumuza devam etmemiz gerekiyor."GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Erol Bulut'un açıklamaları

Mesut Bakkal'ın açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Erzurum / Merkez Salih TEKİN

2021-01-11 19:06:18



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