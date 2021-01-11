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ABONELERİMİZİN BİLGİSİNE-ERZURUM/FENERBAHÇE MAÇI SONRASI TEKNİK ADAM AÇIKLAMALARINI CANLI YAYINLAMAKTAYIZ

DHA

ABONELERİMİZİN BİLGİSİNE-ERZURUM/FENERBAHÇE MAÇI SONRASI TEKNİK ADAM AÇIKLAMALARINI CANLI YAYINLAMAKTAYIZ


BB Erzurumspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal ve Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut'un maç sonrasında düzenlenen basın toplantısındaki açıklamalarını DHA FEED 2 üzerinden yayınlamaktayız.DHA-Spor Türkiye-Erzurum
2021-01-11 19:19:10

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