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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Palandöken'de, kayak keyfi

DHA

Palandöken'de, kayak keyfi


Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)KIŞ turizminin gözde mekanlarından Erzurum'daki Palandöken Kayak Merkezi'ne gelen yerli ve yabancı turistler pandemi önlemleri kapsamında kış sporları ile stres atıyor. Türkiye'de kayak sezonunu 2020'nin 10 Aralık günü açan Palandöken'e gelen kayakseverler, ışıklandırılmış pistler sayesinde gece de pistlerde kayak yapmanın keyfini yaşıyor. Otel işletmecileri, Türkiye'de sıcak hava dalgasına rağmen Palandöken'de istenildiği gibi kayak yapılabildiğini belirterek, özellikle yurt dışından gelen turistler için uygulanan hafta sonu kısıtlamalarından muaf tutulmasını istedi.
Uluslararası alanda önde gelen kayak merkezleri arasında sayılmaya başlayan Erzurum'daki Palandöken Kayak Merkezi'ni binlerce yerli ve yabancı turist ziyaret ediyor. Dünyanın en uzun ve en dik pistlerinden olan Palandöken Kayak Merkezi'ndeki 8'i kolay, 9'u orta düzey, 3'ü ileri düzey ve 4'ü de doğal olmak üzere 24 pist, kayak ve snowboard meraklılarını ağırlıyor. Pistlerinden ikisi slalom yarışları için Uluslararası Kayak Federasyonu (FIS) tesciline sahip Palandöken, aynı anda yaklaşık 20 bin kişiye kayak yapma imkânı sunuyor. Türkiye'nin en uzun, dünyanın ise 3'üncü uzunluktaki pistiyle kayak severlere 14 kilometre kesintisiz kayak yapma imkânı sağlayan Palandöken, acemi, orta düzey ve profesyonel kayakçılar için hazırlanmış pistleriyle de her kesimden kayakçıyı ağırlamaya hazır. Kayak yapmayı bilmeyenler için ise özel kızak pistleri ile Palandöken, tatilcilerin kış turizminde tercih ettiği mekanların başında yer alıyor.
10 ARALIK'TA SEZON AÇILDI
Deniz seviyesinden 3 bin 176 metre yükseklikteki Palandöken Dağı'nın dört bir tarafına kurulan oteller ve Büyükşehir Belediyesi'ne ait 3200 Ejder A.Ş., yaptırdıkları göletler sayesinde pistlere suni kar yağdırılıyor. Türkiye'de her yıl olduğu gibi bu yıl da kayak sezonuna, 10 Aralık ile en erken Palandöken'de 'merhaba' dedi. Pandemi kuralları gereği otellerde havuz, sauna kapatılırken, restoran ve kafe bölümlerinde sandalye sayıları azaltıldı. Oteller yüzde 70 kapasite ile çalışırken, kayak da mesafeli yapılıyor.
TURİSTLERE KISITLAMA UYGULANMASIN
Kayak sezonunun hafta sonları hariç tüm güzelliği ile devam ettiği Palandöken'de Rus, Ukrayna ve yerli turistin bulunduğunu belirten Hotel Müdürü Veli Tuzak şunları söyledi:
"Türkiye'de her yıl olduğu gibi bu yılda ilk kez Palandöken'de kayak hizmeti verilme başlandı. Malesef hafta sonları sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı istediğimiz verimi alamadık. Bu sene Rusya ve Ukrayna'dan Palandökene ciddi talep vardı. Yılbaşı döneminde yoğunduk ama misafirlerimizi kaydıramadığımızdan dolayı ciddi anlamda kayıplar yaşadık. Şu döneme baktığımızda hafta içi yüzde 60 ile 70 civarında doluluk oranını yakalayabiliyoruz ama hafta sonu yasakları ve tesisleri açamadığımızdan ötürü doluluk oranımız yarı yarıya düşüyor. Bu durum bizi olumsuz etkiliyor. Umuyoruz ki durumlar bir an önce çözülür. Diğer kayak tesislerinin bir çoğunda yeterli kar yok. Biz doğal karı, suni karlama ile besleyerek pistlerimizin tamamını 15 Aralıktan itibaren hizmete açtık. Bu nedenle misafirin Palandöken'e olan ilgisi daha fazla. Kısıtlamalar kalkarsa özellikle hafta sonu pistleri kullanabilirsek daha iyi durumda olacağımızı hatta sezonun nisan ayına kadar uzayacağını tahmin ediyoruz."
Palandöken'deki pistlerde yaklaşık 80 santimetre kar bulunduğunu belirten bir başka Hotel Müdürü Ali Güney ise "Yerli ve yabancı misafirlerimizi ağırlıyoruz. Hafta sonu kısıtlamasından ötürü hafta içi durumumuz iyi. Misafirlerimiz otelde biz de onları farlı aktivitelerden faydalandırıyoruz. Hafta sonu kısıtlamasını böylece geçirmeye çalışıyoruz. Önümüzdeki günlerde kısıtlamaların kalkacağını ön görüyoruz" dedi.
Palandöken'e gelen özellikle yabancı misafirlerde hafta sonunu otelde iç içe oturmak yerine pistlerde sosyal mesafeyi koruyarak kayak yapmayı çok istediklerini söyledi.
 DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Turgay İPEK
2021-01-12 08:37:59

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