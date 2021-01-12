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Karla kaplı dağlara yiyecek bıraktılar OFF-ROAD tutkunları yaban hayatta yaşayan hayvanları da unutmadı Macera severler, arazide aracıyla kaygan yolda kayıp yoldan çıkan sürücüye de yardım ettiler

İHA

Karla kaplı dağlara yiyecek bıraktılar OFF-ROAD tutkunları yaban hayatta yaşayan hayvanları da unutmadı Macera severler, arazide aracıyla kaygan yolda kayıp yoldan çıkan sürücüye de yardım ettiler

Erzurum’da bir grup OFFROAD tutkunu yaban hayatta yaşayan hayvanları da unutmadı. Yaban hayat için kolları sıvayıp hayat yola çıktı. Özel yapım araçlarına yükledikleri yiyecekleri araziye bırakan macera severler, arazide aracıyla kaygan yolda kayıp yoldan çıkan sürücüye de yardım etti.
Erzurum'da kış aylarında yaban hayatta hayvanların açlıktan ölmemesi için 6 yıl önce başlatılan ve bunu geleneksel hale getiren macera severler Erzurum Büyükşehir Belediyesi OffRoad Doğa Sporları Kulübüne bağlı üyeler, karla kaplı dağlara yiyecek bıraktı.
Erzurum Valiliği Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Vefa Destek Ekibi öncülüğünde yapılan faaliyette yaklaşık 20 koli tavuk, 10 çuval yem ve 5 çuval kemiği özel yapım arazili araçlarına yükleyen OffRoad macera tutkunları, zorlu kış koşullarının etkili olduğu karlı dağlara doğru yola çıktılar.
Yaban hayvanların yoğun olduğu bölgelere ulaşan ekip buralara yiyecekleri bıraktılar. Bölgede belirli aralıklarla araziye yem ve yiyecek bırakan ekipler, arada bir olsa özel yapım araçları ile gösteri yapmaktan da geri kalmadılar.
Erzurum Büyükşehir Belediyesi Macera OffRoad Doğa Sporları Kulübü Başkanı Lokman Toptaş, "Pandeminin ilk gününden itibaren yaban hayatı ve oralarda yaşam mücadelesi veren hayvanları da hiç unutmadık. Her hafta onlar için doğaya yiyecek bırakıyoruz. Yaban hayvanlarını besleme sosyal sorumluluk projesine bu haftada devam ettik. Hayırsever vatandaşlara ve kurumlara teşekkür ediyoruz. Bu gibi yardımlarda bulunmak isteyenleri kulübümüze bekleriz. İsterlerse kendileri ile birlikte doğaya çıkarız" diye konuştu.
Pandemide yaban hayata sahip çıkan Off Road tutkunları araziden dönerken kaza yapan bir sürücüye de yardım etti. Kayarak yoldan çıkan araç arazi araçları ile çekilerek kurtarılan sürücü OffRoad ekibine de teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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