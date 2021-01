Pasinler’e fiber internet alt yapısı yapılacak

Pasinler ilçe Belediye Başkanı Ahmet Dölekli‘nin girişimleri ile bölgesinde bir ilki başlatan Pasinler ilçe belediyesi sınırları içinde Pasifik Telekominikasyon Hizmetleri – Çamkıran Group var olan her adrese Fiber internet alt yapısı döşeyecek.

Başkan Ahmet Dölekli’nin girişimleri ile ülke geneli geniş bir hizmet ağına sahip aynı zamanda iki yıldır ilçe belediyenin merkez ve tüm birimlerinin Sabit Telefon ve İnternet Hizmetlerini de sağlayan Pasifik Telekominikasyon Hizmetleri ve Ülke Distribütörü Çankıran Group yetkililerini makamında misafir eden Başkan Dölekli, "Yapılan protokol ile Pasifik Telekominikasyon Hizmetleri ve Ülke Distribütörü Çankıran Group öncülüğünde yerel yönetimlere hiçbir maliyet oluşturmadan Tüm altyapı maliyetini kendileri karşılamak üzere Pasinler’de var olan her hane artık Fiber (İnternet hizmetlerinde son teknoloji ağ kurulumu) sistem üzerinden çok daha uygun maliyetler ile hizmet alabilecek. İlçe halkı için malum Pandemi dönemi kaynaklı evde eğitim hizmetleri zaruriyeti doğması hasebi ile İlçede bulunan hanelerde mevcut bir alt yapı olmaması veya var olan alt yapının eski sistem bakır kablolama sistemli (ADSL) olması nedeni ile maksimum 16 Mbps. hizmet alabilir durumda olması büyük bir sorun teşkil etmekte iken İlçe genelinde alt yapının son teknoloji yenilenmesi İhtiyaç duyan her hane veya işletmenin 100 Mbps Ultra limitsiz internet hizmeti almasına imkân sunaca" dedi.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinin kendileri için çok daha özel bir anlam teşkil ettiğini bildiren Erzurum Merkezli Çamkıran Group Yetkilileri Murat ve Ali Hikmet Çamkıran, "İlçe Belediyesine Sunulacak hizmet İle alakalı Bölgemiz malum koşullar nedeni ile bulunduğumuz bölgenin genelinde var olan altyapı hizmetlerindeki eksik ve aksaklıklar bölge halkı için çok ciddi bir sorun teşkil etmekte. Protokol yaptığımız ilçe halkımız içinde en önemli sorunlardan biri. Başkanımız Ahmet Dölekli Beyefendi gerçekten ilçe halkının gelişmişlik refahı ve huzuru için muazzam bir emek ve çalışma sunmakla beraber ilçe genelinde yenilenecek alt yapı çalışması için de yaklaşık 6 aydır şahsına münhasır kendi hanesine hizmet alırmış hassasiyeti ile tüm detayları ile projenin her aşamasında halka hizmet hakka hizmet şiarı ile alakadar olması diğer bölgelerde sunmuş olduğumuz köklü hizmetlerimize ilaveten Pasinler ilçemize sunacağımız bu hizmette ayrı bir heyecan hissettirmektedir" dedi.

Pasinler Belediye Başkanı Ahmet Dölekli, yapılan hizmet protokolünün İlçe halkına, Pasinler Belediyesine ve Pasifik Telekominikasyon Çamkıran Grup’a hayırlı olmasını diledi.

