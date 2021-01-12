İl Afet Risk Azaltma Planı toplantısı yapıldı

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İl Afet Risk Azaltma Planı Toplantısı Vali Okay Memiş başkanlığında gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, vali yardımcıları, ilçe belediye başkanları ve daire müdürlerinin katıldığı toplantıda; AFAD İl Müdürü Selahattin Karslı, yurdun dört bir yanında meydana gelen doğal felaketlerde yapılan arama kurtarma çalışmaları hakkında bilgi verdi.

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