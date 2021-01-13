Doğa yürüyüşünde başladı, şimdi vazgeçilmez aktivitesi oldu Evden yürüyüş yapmak için değil çevreyi temizlemek için çıkıyor

Erzurum’da yaşayan Kerim Erzeneoğlu, 4 yıldır doğayı temizliyor. Yıllar önce doğa yürüyüşü yaptığı sırada çevreyi temizlemek amacıyla çöpleri toplayan Erzeneoğlu, şimdi evden yürüyüş yapmak için değil çevredeki çöpleri toplamak için çıkıyor.

Erzurum merkez Palandöken ilçesinde oturan Kerim Erzeneoğlu, 4 yıl önce eşiyle doğa yürüyüşü yaptığı sırada yerde gördüğü çöpleri toplamaya başladı. Eşi ve çocuğunun desteğiyle gönüllü olarak bu işi yapan Kerim Erzeneoğlu, pandemi dolayısıyla tek başına ormanlarda, mesire alanlarında çevre temizliği yapmaya devam ediyor. Yaklaşık 4 yıldır doğaya atılan çöpleri toplayan Erzeneoğlu, vatandaşların meraklı bakışları arasında dağ taş, ormanlık alan demeden poşetlere topladığı çöpleri şişe, plastik ve teneke şeklinde ayırarak konteynerlere bırakıyor. Çöp poşetlerine ise ‘Atma Dadaş’ yazan Erzeneoğlu, çevre temizliği konusunda farkındalık oluşturmak istiyor.

4 yıldır çöp toplama etkinliği yaptıklarını belirten Kerim Erzeneoğlu, “Bu etkinliğe eşimle beraber doğa yürüyüşü yaparken başladık. Yürüyüş yaparken yerde gördüğümüz çöpleri toplayalım dedik. Daha sonra bu işi ilerletmeye başladık. Artık haftada iki veya üç kere yürümek için değil çöp toplamak için çıkıyoruz. Bizimle beraber doğayı temizlemesi için çocuklarımızı da getiriyoruz. Daha sonra bizi gören eşimiz dostumuz bu etkinliğe katıldı. Doğayı temizlemek için kimseyi davet etmemize gerek yok çünkü bu hepimizin dünyası. Kirletmeyelim temiz tutalım olduğu gibi bırakalım” dedi.

Doğaya en çok zarar veren maddelerin kırık şişeler ve plastikler olduğunu kaydeden Erzeneoğlu, “Özellikle rica ediyorum burada atıklarını bırakanlardan en azından şişe camlarını kırmayın. Çünkü orman yangınlarına en büyük sebebiyet veren madde cam kırıkları oluyor. Çakmak gazı tüpü çok topluyorum burada. Muhtemelen madde bağımlıları genelde buraları tercih ediyor. Doğayı istenilen şekilde koruyamıyoruz. Korumak için de egolarımızı yenip hep beraber doğa temizliğine katılmalıyız” diye konuştu.



“Ormanlar bizim ciğerlerimiz ve atılan her çöp ciğerlerimizde bir lekedir”

Erzeneoğlu, “Bu işi yaptığımdan beri dünyaya faydalı bir insan olduğumu düşünüyorum. Çöpü topladığım alanın öncesine ve sonrasına baktığımda bana huzur veriyor. Ben ayrıca bisiklet sürüşleri yapıyorum spor olarak. Bisiklet sporunda bile çöp topladığım kadar çaba sarf etmiyorum. Bugün İhlas Haber Ajansı'ndaki muhabir arkadaşlarımız ile yaptığımız etkinlik nedeniyle teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.



Poşetlere ‘Atma Dadaş’ yazarak insanlara çağrı yapıyor

Poşetlere ‘Atma Dadaş’ yazarak insanlara çağrı yaptığını belirten Erzeneoğlu, “Dadaşlar lütfen doğamızı kirletmeyelim. Dünyaya söylüyorum, doğayı kirleterek hiçbir katkıda bulunamayız. Yediğimiz nimetler ve biz topraktan geliyoruz. Bu etkinliğe ailemle beraber katılıyorum, 8 yaşında oğlum var, o da bizimle geliyor. Okuldaki arkadaşları da fotoğraflarımızı görünce katılmak istemişler. Ailelere sesleniyorum, asıl eğitim temelden başlar. Çocuklarınıza doğayı temizlemeyi ve doğayı sevmeyi öğretin” açıklamasında bulundu.

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