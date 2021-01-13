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Erzurum'un Oltu ilçesindeki Ayvalı Barajı'nda yaşanan kuraklık nedeniyle sular 4 kilometre çekildi.

Kuraklıktan dolayı Ayvalı Barajı'nda sular 4 kilometre çekildi. Baraj sularının çekilmesinin ardından su altında olan Ormanağzı köyü Sefker Mahallesi yeniden ortaya çıktı. Osman Kaya adlı vatandaş, “Şu an Ayvalı köyü barajı başlangıcındayız, sular bayağı çekilmiş durumda. Yağmur ve kar yağmazsa bu sene sularda büyük sıkıntı çekeceğiz gibi gözüküyor” dedi.

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