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Aydemir’den Kılıçdaroğlu’na sert tepki Aydemir: ‘Türkiye Cumhurbaşkanımızın ufkunda tarih yazıyor’ Milletvekili Aydemir’den Şenkaya buluşması Aydemir: Milletimizin basireti her zaman galiptir Aydemir’ Sayın Cumhurbaşkanımız Milletimizin yüreğindedir’ Aydemir: ‘Kılıçdaroğlu bilmek istemiyorsa ne yazar?’

İHA

Aydemir’den Kılıçdaroğlu’na sert tepki Aydemir: ‘Türkiye Cumhurbaşkanımızın ufkunda tarih yazıyor’ Milletvekili Aydemir’den Şenkaya buluşması Aydemir: Milletimizin basireti her zaman galiptir Aydemir’ Sayın Cumhurbaşkanımız Milletimizin yüreğindedir’ Aydemir: ‘Kılıçdaroğlu bilmek istemiyorsa ne yazar?’

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, ‘Milli iradeye ve onun tercihlerine saygı göstermeyenler, yine milli irade karşısında ve sandıkta derslerini alacaklardır. Milletimiz feraset ve basiretiyle, kendilerine dil uzatanları affetmeyecek, onları maşeri vicdanında değerlendirecektir. ‘ dedi.
Aydemir’den Kılıçdaroğlu’la Lafı Güzaf Göndermesi
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik sözlerini bir hezeyan olarak değerlendiren Milletvekili Aydemir, ‘Kurulduğu günden bu yana girdiği her seçimden muzaffer çıkan AK Parti karşısında tutunamayanların ifadeleri milli irade ininde lafı güzaftır. Türk Milleti kahır ekseriyetle Sayın Cumhurbaşkanımızın ufkunda yürüme kararındadır. ‘ değerlendirmesinde bulundu.
‘Sayın Cumhurbaşkanımız Bu Milletin Özünde Ve Yüreğindedir’
Kılıçdaroğlu’nun ‘sözde’ ifadesine sert tepki veren Milletvekili Aydemir, ‘Sayın Cumhurbaşkanımız bu milletin özünde, yüreğindedir. Siyasi terbiyeye sığmayan bir tavırla, milli irade tercihlerine saygı göstermeyenlerin milli irade indinde değer yitimi devam etmektedir. Milletin yüreğine giremeyenler, değerlerine saygı göstermeyenlerin millet indinde kıymeti harbiyesi yoktur. ‘ dedi.
‘Türkiye cumhurbaşkanımızın ufkunda tarih yazıyor’
Türkiye’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ufku ve liderliğinde küresel ezberleri de bozan tarihi bir diriliş yaşadığı, ülkede gerçekleştirilen reformlar, yatırımlarla Türkiye’nin ekonomi büyüklüğü ve cesametiyle dünyanın ilk on ülkesi arasına girdiğini kaydeden Milletvekili Aydemir, ‘Türkiye Cumhurbaşkanımızın ufkunda ve değerlerinin izinde tarih yazıyor. Dünya bu hakikati biliyor, Kılıçdaroğlu bilmek istemiyorsa ne yazar?’ diye konuştu.
Aydemir Saha Çalışmalarına Yeniden Başladı
AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir salgın sebebiyle bir müddet ara verilen saha çalışmalarına yeniden başladı. Şenkaya ilçesi ve Akşar Beldesini ziyaret eden Milletvekili Aydemir, parti teşkilatlarını ziyaret etti, ilçe ve belde esnafıyla bir araya gelerek gündemi değerlendirdi, üreticilerin beklentilerini kaydetti.
Aydemir Partililere Seslendi
Şenkaya buluşmasının ilk etabında İlçe AK Parti Teşkilatıyla bir araya gelerek, durum değerlendirmesi yapan Milletvekili Aydemir, ilçe başkanı Ahmet Ayyıldız ve yönetim kurulu üyeleriyle istişare etti. Salgın sebebiyle maske ve mesafe titizliğiyle kaydedilen toplantıda, partililere seslenen Milletvekili Aydemir, ‘Şenkayalı dadaşların AK kararlılığı, bu güzide ilçemizin büyüme ve gelişmesine ilham veriyor. ‘ dedi.
‘Cumhurbaşkanımızın gösterdiği ufuktayız’
Şenkaya Kaymakamı Çağlar Tekin’i ziyaret eden Milletvekili Aydemir ve beraberindeki AK Parti Heyeti, ilçeye dönük planlanan yatırımları ele aldı. Şenkaya’nın vizyon projelerle Erzurum’un kalkınma performansı en yüksek ilçeleri arasında yer aldığını değerlendiren Milletvekili Aydemir, ‘Sakarya’yı ayağa kaldıran, Ayasofya’nın zincirlerini kıran, Sayın Cumhurbaşkanımızın gösterdiği hedefte hizmet seferberliği yürüten AK Parti ve Cumhur İttifakıyla tarihe yürüyüşümüz inşallah devam edecek’ kaydını düştü.
Şenkaya Belediyesinden Vzyoner Yaklaşım
Şenkaya Belediyesinin konuğu olan Milletvekili Aydemir, Belediye Başkanı Yavuz Bedir’den yerel yönetim hizmet ve yatırımları hakkında bilgi aldı. Milletvekili Aydemir, ‘Şenkaya Belediye Başkanımız Yavuz Bedir Bey gönüllerde iz bırakan çalışmalar yapıyor. Ziyaret ettik ve yapılanlara, yapılacaklara dair aktarımlara, anlatımlara ortak olduk. Başarıları daim olsun inşaallah. ‘ niyazını paylaştı.
Şenkaya Ekonomisi Ve Bal Ormanları Projesi
Şenkaya’nın tarımsal üretim alanında marka üretimine yoğunlaştığı, özellikle bal ve fasulye gibi tarımsal ürünlerle bölge ve ülke gündemine girdiğini hatırlatan Milletvekili Aydemir, Bal Ormanı projesinin ilçe için ciddi ve önemli bir vizyon oluşturduğuna dikkat çekti. Milletvekili Aydemir, ‘Beşeri ve ekonomik değerleriyle Şenkaya AK sinerjiyle kalkınmada ve markalaşmada ufuk ilçelerimizdendir. ‘ diye konuştu.
Aydemir’den Şenkaya Esnafıyla İstişare
AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Akyıldız ve yönetim Kurulu üyeleri, Belediye Başkanı Yavuz Bedir ve AK Parti heyetiyle birlikte ilçe esnafının işyerlerine konuk edilen Milletvekili Aydemir, esnafla ilçe ekonomisi, salgın sürecinde yaşanan sorunlar hakkında görüş alışverişinde bulundu, AK Parti’nin çözüm siyaseti ve sorunların giderilmesi noktasında Sosyal Koruma Kalkanı odaklı yaklaşımlarını paylaştı.
Aydemir’den Akşar İstişaresi
Şenkaya ilçe merkezi buluşmasının ardından Akşar Beldesinde incelemelerde bulunan Milletvekili Aydemir, ‘Akşar, önceleri Şenkaya ilçemize bağlı beldeydi; şimdi ise devasa bir mahalle.. Belediye başkanımız, ilçe başkanımız, il yönetim kurulu üyelerimiz ve teşkilatımızla ziyaret edip esnafla, vatandaşla hasbihalin hazzını yaşadık. Gösterilen ilgiye teşekkür ediyoruz. ‘ değerlendirmesini yaptı.
Şenkayalı Dadaşlar Cumhurbaşkanımıza Duacı
Akşar esnafıyla bir araya gelen Milletvekili Aydemir, ‘Şenkayalı ve Akşarlı dadaşların Sayın Cumhurbaşkanımıza gösterdikleri teveccüh, O’nun ufuk ve hedeflerine gösterdikleri sadakat ve vefaya müteşekkiriz. Dadaşlar Cumhurbaşkanımıza duacı. ‘ dedi.
Aydemir’den Şenkayalı Dadaşlara Teşekkür
Şenkaya ve Akşar ziyaretleri sonrasında bir açıklama yapan Milletvekili Aydemir, ‘Kısa bir ara sonrası Şenkaya ilçemiz teşkilatlarıyla bir araya gelmenin hazzını yaşadık; aktarımlardan fazlasıyla kazanç elde ettik. Başta başkanlarımız olmak üzere, eşlik eden İl Yönetim Kurulu Üyelerimize ve katılım sağlayan yönetici kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. ‘ paylaşımında bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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