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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Medya Sanat’tan ‘Kızıl Sır’

İHA

Medya Sanat’tan ‘Kızıl Sır’

Doğu’nun ilk ve tek oda tiyatrosu Medya Sanat Evi, ‘Kızıl Sır’ ile perde diyecek. Pandemi kurallarında sahnelenecek oyunun prömiyeri bugün yapılacak.
Erzurum’un kültür sanat hayatına önemli katkıları olan Medya Sanat Evi (MSE), ‘Kızıl Sır’ adlı oyunla perdelerini açıyor. Pandemi kurallarına uygun olarak sahnelenecek oyunla 2021 sezonuna ‘merhaba’ diyecek olan MSE, izleyicileriyle prömiyer gecesinde bir araya gelecek.
Nehir Dinç’in yazdığı, Oğuzhan Vartolioğlu’nun yönettiği oyun, ablası tarafından bakım evine bırakılmış otizmli Tuna’nın yaşadıklarını konu ediyor. Çocuk yaşta, babaları tarafından terk edilen ve bir yangın sonucunda annelerini kaybeden Ayşen ve Tuna’nın hikâyesini sahneye taşıyan oyunun dekor ve tasarımı Yalçın Bahadır imzasını taşıyor. Kostüm Makyaj tasarımı Kader Tortumlu yaparken, oyunun müziklerini Oğuzhan Albayrak ve Habip Çemç hazırladı. Işık ve ses de
Muhammet Rızaoğlu ile Turgut Alkan görev alırken, Atakan Çalçalı, Kenan Çinici, Selda Araç ve Bedir Taha Önder oyunun kadrosunu oluşturdu.

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