Doğu’da fırtına uyarısı

WhatsApp 8 Şubat'ta ne yapacak?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan illerinde fırtına beklendiği uyarısında bulundu.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki illerde kuvvetli rüzgar ve fırtınanın saatte 5080 kilometre hızla esmesinin beklendiği bildirildi. Açıklamada Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan illerinde kuvvetli rüzgar ve fırtınanın oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve baca gazı zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.