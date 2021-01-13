BB Erzurumspor’dan transfer atağı BB Erzurumspor 5 futbolcuyu kadrosuna kattı

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Brahmi Darri, Jakup Szumski, Aatıf Chahechouhe, Manuel da Costa ve Johanna Omolo ile anlaşmaya vardı.

Mavibeyazlılar anlaşma sağladığı Cercle Brugge'de forma giyen Johanna Omolo, Fatih Karagümrük forması giyen Aatıf Chaechouhe, Portekizli defans oyuncusu Manuel da Costa, Hollandalı sol kanat oyuncusu Brahim Darri ve Polonyalı file bekçisi Jakup Szumski’yi renklerine bağladı.

BB Erzurumspor’un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Brahmi Darri, Jakup Szumski, Aatıf Chahechouhe, Manuel da Costa ve Johanna Omolo Erzurumspor’umuza hayırlı olsun” denildi.

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