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Çocukların tehlikeli oyunu

DHA

Çocukların tehlikeli oyunu


Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)ERZURUM'da yaşları 5 ile 13 arasında değişen bir grup çocuğun, mahallelerinde, belediyenin etrafını demir çitlerle çevirdiği karlı tepeden poşet ve tahta parçaları ile kayması görenlerin yüreğini ağza getirdi. Tepeden kayan çocukların kimi zaman çitlere çarparak durduğu görüldü. Demir çit kırılırken, çocuklar kayacak yerleri olmadığı için tehlikeyi göze aldıklarını söyledi.
Doğu Anadolu Bölgesi'nde geçen haftalarda etkili olan kar, her zamanki gibi yine çocukları sevindirdi. Kar yağdığını gören çocukların ilk aklına kayak yapmak gelse de bazen tehlikeye yol açabiliyor. Erzurum'un Yakutiye ilçesinde belediyenin etrafını demir tellerle çevirdiği tepeden poşet, tahta parçası, plastik gibi cisimlerin üstüne oturarak kayan çocuklardan bazıları tellere çarparak durabilirken kimisi de hızını kontrol edemeyip çitleri kırarak durabildi. Çocuklar için eğlenceli ve bir o kadar da tehlikeli hale gelen oyun bir kaç çocuğun da yaralanmasına sebep oldu. Aralarından bir arkadaşının poşetle kayarken hızını alamadığını ve demir tellere çaparak gözünden yaralandığını söyleyen Emirhan İşlek, "Buradan kayıyoruz ama geçen gün kıl payı yaralanmaktan kurtuldum. Bir kızağımız ve kayacak ortamımız olsaydı burada tehlike altında kaymazdık. Buradaki demirler kayarken gözümüze batabilir. Geçen gün bir arkadaşımız buradan kayarken demirlere çarptı ve gözünden yaralandı" diye konuştu.
Tepeden kayarken yaralandığını ama genelde çok eğlendiklerini belirten Muhammet Selimefendigil ise "Kayağımız ve kayacak düzgün bir yerimiz olmadığı için mecburen buradan kayıyoruz. Demirlere çarpıp kırıyoruz. Çok tehlikeli farkındayım hatta geçen günlerde kafamızı yarmıştık. Ama tepeden kaymak çok eğlenceli" dedi.DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Turgay İPEK
2021-01-14 08:27:22

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