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Hayrunnisa’ya kedi sürprizi Başkan Orhan’dan genç kıza kedi jesti

İHA

Hayrunnisa’ya kedi sürprizi Başkan Orhan’dan genç kıza kedi jesti

Sosyal medyada takipçileri on binleri aşan Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, bu mecralardan kendisine gelen talepleri de dikkatle takip ediyor. Özellikle gençler ve çocukların ilgi odağında olan Başkan Orhan, son olarak 14 yaşındaki Hayrunnisa Atar’ın sosyal medyada ki talebini geri çevirmedi.
Hayvan sever genç kızın kedi sahiplenmek istediği mesajını dikkate alan Başkan Orhan, Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü aracılığıyla hayvan barınağından tüm aşıları ve kontrolleri yapılmış bir kediyi sahiplenmesine öncülük etti. Talebinin karşılanmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Hayrunnisa Atar, Başkan Orhan’ın duyarlılığından dolayı teşekkür etti. Sosyal taleplerde Başkan Orhan’ın, tüm birimleri ile hareket etmesinden dolayı herkesçe sevildiğini anlatan Atar, sosyal belediyeciliğin gereğinin yerine getirilmesinin bu şekilde mümkün olduğunu söyledi.
Başkan Orhan: “Hayvanları seven nesil yetişiyor”
Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, yeni nesil gençlerinin doğaya ve hayvanlara karşı sevgisinin dikkatlerden kaçmadığını vurguladı. Hayrunnisa Atar’ın, sosyal medyada hayvan sahiplenmesi için çağrısına dikkat çeken Başkan Orhan, Erzurum Büyükşehir Belediyesinin sokak hayvanlarının korunmasına ve gözetilmesine yönelik projesi olan hayvan barınağı sayesinde hayırlı bir hizmetin yerine getirildiğini kaydetti. Başkan Orhan, “Hayvan sahiplenmek isteyen vatandaşlarımız güvenle ve huzur içinde büyükşehir belediyesi hayvan barınağından talepte bulunabilirler. Tüm bakımları ve sağlık kontrolleri sürekli olarak yapılan hayvanların sahiplenilmesinde rahat olabilirler” diye konuştu.

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