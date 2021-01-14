Erzurum’da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Erzurum Pasinler Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 4 ayrı adrese yapılan operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken gözaltına alınan 2 kişiden 1’i tutuklandı.

Pasinler Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Erzurum İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti suçunu işledikleri tespit edilen 7 şüpheli şahsa yönelik 4 ayrı adrese operasyon düzenlendi. Evlerde yapılan aramalarda 13 adet uyuşturucu hap, 20,05 gr kubar esrar, 1 adet uyuşturucu içme aparatı (pipe), 1 adet kurusıkı tabanca ve 11 adet tabanca mermisi, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ve 47 adet av tüfeği fişeği ve dijital materyaller ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 1 şahıs adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, 1 şahıs ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, “Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması ile uyuşturucu ve uyarıcı maddelerin arzıyla mücadelesi maksadıyla; ilgili mevzuatın verdiği yetki ve sorumluluk çerçevesinde emniyet ve asayiş görevlerinin yerine getirilmesine azim ve kararlılık ile devam edilmektedir” denildi.

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