Erzurum'da kuraklık endişesi yaşayanların 'kar' sevinci



ERZURUM, (DHA)ERZURUM'da, dün akşam başlayan ve sabaha kadar aralıklarla devam eden kar yağışı, uzun süredir bekleyen kent sakinlerini sevindirdi. Beyaz örtüyle kaplanan şehirde yaşayanlar, kar yağışının kuraklığı ortadan kaldıracağına inandıklarını belirtip, daha çok yağmasını istediklerini söyledi.

Uzun süre mevsim normallerinin üzerinde hava sıcaklığının görüldüğü Erzurum'da, dün akşam saatlerinde kar yağışı başladı. Kentin tamamı, kısa sürede beyaz örtüyle kaplandı. Güne kar yağışı ile uyanan Erzurumlular, evlerinden çıkarken, kalın kıyafetler giydi; fırçalarla araçların üzerinde ve iş yeri ile evlerinin önünde biriken karları temizledi. Belediye ekipleri ise yol ve kaldırımlarda kar küreme çalışması yaptı. Yağış nedeniyle herhangi bir aksama olmaması için Karayolları ekipleri de Erzurum-Erzincan, Erzurum-Bingöl ve Erzurum-Kars kara yollarında kar küreme ve tuzlama çalışmaları yaparak, açık kalması için çaba gösterdi. Kentte yağışla birlikte hava sıcaklığı, 0 dereceye düştü.

Kar yağması için duaya bile çıktıklarını söyleyen Erzurumlu Resul Taber, kuraklığı ortadan kaldıracağına inandıklarını belirterek, "Uzun süredir beklediğimiz kar geldi ama çok az yağdı. İnşallah önümüzdeki günlerde eskisi gibi çok yağar. Çünkü kar berekettir, bolluktur ve temizliktir" diye konuştu.

HALK OZANINDAN DEYİŞ

Erzurum'da önceki yıllara göre kar yağışının az olduğunu belirten halk ozanı Rahim Sağlam ise bunun nedeninin iklim değişikliği olduğunu söyledi. Geçen yıllarda da böyle kış yaşandığını hatırlatan Sağlam, mevsim sonuna doğru kent merkezine kar yağdığını söyledi ve şu deyişini okudu:

'Hiç kimse telaş etmesin,

Kar yağacak Erzurum'a,

Ümitler gardaş bitmesin,

Kar yağacak Erzurum'a,

Rahim Sağlam havamız var,

Güzel olan yuvamız var,

Mevla'ya bir duamız var,

Kar yağacak Erzurum'a'DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Turgay İPEK

2021-01-15 10:24:56



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